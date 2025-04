Yina Calderón reveló por qué se lleva mal con Paola Jara y se quiere alejar de Karina García: “Odio a las mozas”

Yina Calderón cuestionó la reputación de Karina García y anunció el fin de su amistad en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Yina Calderón rompió el silencio que había guardado en La casa de los famosos Colombia 2025 con relación a los diferentes señalamientos que han rodeado a su compañera de competencia y amiga Karina García, en los que involucran a la modelo con infidelidades.

A pesar del apoyo que la empresaria de fajas ha brindado a la modelo paisa y de su voto de fe en las versiones con las que se ha defendido de los rumores sobre los presuntos triángulos amorosos en los que se ha dicho que ha estado involucrada, todo parece indicar que, en esta ocasión, la DJ opita ya no cree en las palabras de la también creadora de contenido, quien fue parte del desaparecido team ‘chicas fuego’.

Aunque la modelo paisa, ahora conocida en redes sociales como “Karina Santana” por sus preferencias hacia los hombres adinerados, ya había superado la controversia por su romance con el cantante Blessd ―mientras él aún estaba comprometido con la influencer conocida como La Suprema―, también se rumorea que el reguetonero mantenía un amorío oculto con Mariana Zapata.

En La casa de los famosos Colombia 2, una nueva concursante, Laura González, reemplazó a “la Rusa” Yana Karpova y no perdió tiempo para confrontar a Karina García, acusándola de ser la causa del fin de su relación amorosa, justo cuando estaba a punto de llegar al altar.

Durante una conversación con el nuevo habitante, Andrés Altafulla, Yina Calderón expresó sus dudas sobre la reputación de Karina y reveló las razones por las cuales no tiene una buena relación con la cantante de música popular Paola Jara, actual esposa del cantante Jessi Uribe. Calderón explicó: “¿Sabes por qué yo no la voy con Paola Jara? Porque le quitó el marido a Sandra Barrios. Y yo soy amiga de ‘Sandrita’, yo la vi llorar. Entonces yo soy anti mozas, bebé. Yo ni siquiera salgo a tomarme un tinto con un hombre que tenga novia, nada, nada es nada. ¿Sí estás entendiendo? Entonces a mí todo ese tema de Laura tampoco me gusta, soy anti mozas”.

De esta forma, la empresaria de fajas expuso el dilema en el que se encuentra sobre si seguir o no confiando en Karina o ser fiel a sus principios, ya que, por una experiencia familiar, Yina no tolera este tipo de conductas.

“Yo afuera en mi vida normal soy anti mozas, o sea, odio, odio a las mozas. Mi papá y mamá dejaron de vivir juntos porque un man se mete en la relación. Yo perdí a mi familia, o sea, perdí a mi papá. Entonces, por eso yo tengo fobia con las mozas. Así no sea mi culo, así no sea yo, pero no me gusta”, compartió Yina.

¿Qué pasó entre Karina García y la nueva participante de ‘La casa de los famosos Colombia 2025′?

El ingreso de Laura González al reality estuvo marcado por un gesto que no pasó desapercibido. Mientras se presentaba con los demás integrantes de la casa, evitó saludar a Karina García, lo que generó una inmediata reacción por parte de la modelo paisa.

Durante la discusión, Laura González dejó claro que no tenía intención de ser cordial con Karina García y aprovechó la oportunidad para confrontarla directamente sobre su supuesta implicación en la ruptura de su relación.

“Si son problemas con tu ex, no tienes por qué traerlos aquí, te voy a decir una cosa, yo estaba con miles de amigas”, dijo Karina.

Laura, antes de entrar al programa, acusó a Karina de dañar su compromiso, pues asegura que vio unas fotos de la modelo paisa en su apartamento en Río de Janeiro, en donde estaba su expareja, por lo que aseguro que Karina al parecer le dañó su relación.

“¿Cómo así?, él dijo que no era tu marido... qué pena, mi reina, pero primero que todo, soy amiga de él hace mucho”, dijo Karina a lo que Laura respondió, “a mí ningún amigo me ha invitado a Río de Janeiro”.

Ante este nuevo enfrentamiento, Calderón opinó: “Me pongo a pensar, yo también conozco a Laura desde fuera, yo digo, “ay, que uno tener su novio y ver en el apartamento de uno a otra vieja, es que no entiendo por qué Karina aceptó esa invitación sabiendo que el man recién había terminado con Laura, si me pondo en el lugar de Laura recién desilusionada, se iba a casar y luego Karina allá en su casa, tampoco”.