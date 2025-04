Influenciador venezolano se disfrazó de Shakira durante uno de sus conciertos en México y generó polémica en redes sociales

Caminó junto a la loba en una de las presentaciones que tuvo en México - crédito @ladivaza/IG

Shakira rompió récords en México con sus once presentaciones en ese país, entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Además, llamó la atención por las sorpresas que tuvo en el escenario con nuevas canciones en el repertorio, la presencia de su exniñera Lili Melgar durante la interpretación de El jefe.

Pero esto no fue lo único que llamó la atención durante las siete presentaciones que tuvo en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana, pues la presencia de celebridades también fue de lo más comentado.

Sin embargo, un reconocido creador de contenido llamó la atención en uno de los conciertos al llegar vestido como la barranquillera en el video de Loba.

En redes sociales aseguran que tenían un gran parecido con la colombiana en el video de la canción Loba - crédito @ladivaza/IG

Se trató del creador de contenido Pedro Figueira, conocido como ‘La Divaza’, de origen venezolano y residente en la Ciudad de México, que llevó una trusa de color negro, tacones y una peluca rubia con la que buscó asemejarse mucho más a la barranquillera.

Fue tal la relevancia que tuvo su vestuario, que llegó a tomarse una fotografía con la intérprete de Ojos así y caminó junto a la artista durante su ingreso al espectáculo.

El creador de contenido venezolano asistió transformado como la Loba robándose el 'show' - crédito @ladivaza/IG

“Entre lobas nos reconocemos 🐺✨✨ @shakira ahora enserio no puedo creer que conocí a Shak! Este momento me va a durar toda la vida 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺”, escribió el venezolano en la publicación que acumula miles de likes.

Las reacciones a su transformación no tardaron en aparecer, por lo que algunos de sus seguidores no dudaron en asegurar que hizo un gran trabajo y tiene un gran talento: “¿Cuál de las dos es Shakira? Se ven idénticas”; “Shakira quedó mínimo común múltiplo”; “devoraste”; sin embargo, también hubo espacio para las críticas: “Pero de por Dios Divaza, ¿qué te pasa chama?, eso no es ser Shakira, te pareces a los actores de ‘¿Y dónde están las rubias?‘”, entre otras más.

La Divaza estuvo como asistente en uno de los shows de Shakira en Ciudad de México y sorprendió con su transformación - crédito @ladivaza/IG

Es de recordar que, Shakira anunció nuevas fechas para sus presentaciones en México incluyendo nuevas ciudades; sin embargo, llamó la atención que con los nuevos conciertos para agosto, serán en total 11 las fechas en el Estadio GNP Seguros como parte de Las mujeres ya no lloran World Tour.

“Mi México lindo gracias por regalarme 7 noches inolvidables que me llevo en el corazón! Seguimos haciendo historia juntos! Nos vemos el 27, 29 y 30 de agosto para romper nuestro propio récord con 10 estadios GNP! Son lo máximo de lo máximo! Los amo! Auuu“, antes de que se confirmara una fecha adicional rompiendo su propio récord.

Shakira completará en agosto 11 fechas en el GNP Seguros de México - crédito @shakira/IG

Lidera listado de Billboard como la gira más exitosa

Shakira sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes de la industria musical tras más de tres décadas de carrera, ahora con un nuevo logro que reafirma su impacto en los escenarios.

Recientemente, la revista estadounidense Billboard reveló su informe sobre las giras más exitosas del mundo, posicionando a la barranquillera en el primer lugar con cifras contundentes gracias a su gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

Shakira ocupa el primer lugar en el listado Billboard como la artista femenina más influyente - crédito @billboardlatin/IG

Según los datos presentados por Billboard, Shakira alcanzó una recaudación bruta de USD32.9 millones, lo que equivale a más de 135.000 millones de pesos colombianos. Este monto la convierte en la artista con mayor generación de ingresos dentro del ranking.

La barranquillera se consolida como la artista más exitosa del momento en giras, por encima de figuras como Tyler, The Creator, Luke Combs y artistas como Drake, Ed Sheeran y Justin Timberlake, demostrando su poder de convocatoria y el impacto global de su tour.

Adicionalmente, ocupa el primer puesto en el listado de artistas femeninas más influyentes de los últimos años, ocupando el top 10 junto a Karol G.