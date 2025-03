Mujer fue capturada por atacar a su “rival” con arma blanca hasta causar que se desangrara

La mujer de 37 años quedó a disposición de las autoridades - crédito Policía de Ibagué / X

Una pelea ocurrida en pleno centro de Ibagué el sábado 29 de marzo de 2025 terminó en tragedia, pues una discusión verbal entre dos mujeres terminó en un enfrentamiento con armas cortopunzantes. Según informó la Policía Metropolitana de Ibagué, el hecho tuvo lugar en la calle 14 con carrera Segunda, donde una de las involucradas, identificada como Kelly Johana Barragán Loaiza, de 35 años, sufrió heridas fatales. La agresora, Mónica Liliana Estrada Rivera, de 38 años y originaria de Chinchiná, fue capturada en flagrancia y enfrenta cargos por homicidio.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades a los medios locales como El Nuevo Día, el enfrentamiento comenzó con una acalorada discusión que escaló rápidamente a la violencia física. Ambas mujeres portaban armas blancas: Barragán tenía un pico de botella, mientras que Estrada utilizaba un cuchillo de mediano tamaño, con el que habría causado la herida más grave en el cuello de la víctima, lo que provocó que se desangrara.

La Policía Metropolitana de Ibagué informó que, tras el enfrentamiento, Barragán fue trasladada en un taxi a la clínica Tolima, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. Aunque los agentes de una patrulla de vigilancia de la estación Sur llegaron rápidamente al lugar de los hechos, no lograron evitar el desenlace fatal, pues la víctima presentaba heridas críticas que comprometieron su vida antes de recibir atención médica.

La fallecida utilizó un pico de botella, mientras que la hoy judicializada empleó un cuchillo pequeño - crédito Policía de Ibagué / X

Por su parte, Estrada fue detenida en el lugar de los hechos y el arma utilizada en el ataque fue incautada como evidencia. Posteriormente, la agresora fue llevada a un centro médico para evaluar su estado de salud. Al no presentar lesiones de gravedad, fue dada de alta y puesta a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, donde se llevaron a cabo las audiencias preliminares. Finalmente, la agresora fue cobijada con medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

En declaraciones recogidas por las autoridades, Estrada afirmó que el enfrentamiento se originó mientras ella se encontraba trabajando en la zona. Según su versión, la discusión comenzó cuando la víctima, que al parecer había estado consumiendo bebidas embriagantes, se acercó a ella de manera hostil: “Yo venía trabajando con lo mío y ella empezó, yo no me metí por allá, estaba trabajando por aquí, le dije que no se metiera conmigo y estaba trabajando. Yo no me meto con nadie y estaba trabajando normal”, expresó Estrada al momento de su captura.

Por otro lado, se conoció que Barragán era una vendedora de dulces que solía ubicarse en la calle 15 con carrera Segunda. Aunque no se han esclarecido todos los detalles del problema, las autoridades señalaron que la intolerancia habría sido el detonante principal de este suceso.

El caso fue confirmado durante la jornada del 31 de marzo - crédito Policía de Ibagué / X

Ante la gravedad de lo sucedido, la Policía Metropolitana de Ibagué reiteró su compromiso con la seguridad en la ciudad y lamentó que hechos de intolerancia como este terminen en tragedias. Además, se destacó la rápida actuación de los agentes en la zona, que lograron capturar a la agresora y asegurar el arma utilizada en el ataque. Sin embargo, el caso desató la preocupación entre los habitantes del sector, que piden mayor presencia policial y estrategias para prevenir este tipo de incidentes.

La riña de Kelly Johana Barragán Loaiza y Mónica Liliana Estrada Rivera se convirtió en un ejemplo de las consecuencias fatales que pueden derivarse de conflictos cotidianos que escalan a la violencia, por lo que las autoridades avanzan en el proceso judicial contra la agresora para demostrar la efectividad de la justicia en estas situaciones.