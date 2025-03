Ministra de Justicia se pronunció tras la libertad de integrantes de los Rolex: “La delincuencia va un paso adelante”

La ministra de Justicia aseguró que los errores en los procesos penales brindan beneficios a los procesados - crédito Colprensa

Las autoridades lograron la captura de 13 presuntos integrantes de la organización criminal Los Rolex, dedicada a hurtar relojes de lujo en Medellín (Antioquia) y en Bogotá para ponerlos a la venta. Los señalados delincuentes fueron puestos a disposición del juez 74 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá, para efectuar su judicialización.

No obstante, en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el juez en cuestión concedió la libertad a nueve de los procesados. Solo uno de ellos fue enviado a prisión preventiva: Jefferson Andrés Tamayo Cediel, mientras que los otros gozan del privilegio de tener casa por cárcel.

La decisión del juez se basó en errores que cometieron los delegados de la Fiscalía General de la Nación en legalización de captura, la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento. Según explicó en su momento a Infobae Colombia el abogado Juan José Roldán, que representa los intereses de algunos de los investigados, el ente acusador fue incapaz de demostrar la autoría y participación de los señalados delincuentes de los delitos imputados.

No obstante, el hecho de que buena parte de las personas capturadas haya quedado en libertad mientras se adelantan las investigaciones generó molestia. De acuerdo con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, los hechos demuestran que “la delincuencia va un paso adelante de la justicia”.

De acuerdo con la funcionaria, que conversó con Noticias Caracol, aunque su afirmación es problemática y alarmante, constituye una oportunidad para los funcionarios que están en función de la justicia para que se adelanten a los criminales.

En consecuencia, aclaró que se debe evitar cometer errores en cada una de las etapas del proceso penal, puesto que, el hacer una captura sin el cumplimiento de todos los requisitos, o adelantar una de imputación de cargos o una solicitud de medida de aseguramiento sin pruebas, constituye un retroceso para la justicia. Finalmente, se beneficia a los procesados.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también dio a conocer su posición al respecto. En declaraciones públicas, confirmó que los miembros de Los Rolex sí son un peligro para la sociedad y, por tanto, deben estar tras las rejas. En total, son cerca de 20 personas las que integran la organización delincuencial, que estarían involucrados en 16 hechos delictivos relacionados con hurtos violentos en la capital colombiana y otras ciudades.

En ese sentido, respaldó la petición de la Fiscalía de una medida de aseguramiento para todos los capturados, porque la Sijín habría recopilado elementos materiales probatorios contundentes, que demostrarían la participación de los presuntos criminales en los hechos.

En entrevista con el medio citado, el mandatario local afirmó que, aunque, en efecto, los delincuentes suelen tomar ventaja, como afirmó la ministra de Justicia, la administración distrital está trabajando de la mano con la Policía Nacional, con la Fiscalía, con las víctimas y con la rama Judicial.

“Yo no puedo permitir que eso suceda y creo que todas las autoridades tenemos que confluir en trabajar en llave para que la delincuencia no nos gane la batalla, no nos la puede ganar”, aseveró.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (Cndj), Mauricio Rodríguez, informó que la instancia en la jurisdicción disciplinaria de la rama Judicial ordenó la compulsa de copias para que se investiguen presuntas irregularidades en las que pudo incurrir el juez que dejó en libertad a los procesados.

“Estos hechos serán investigados con mucha autoridad por parte de la jurisdicción disciplinaria con el propósito de esclarecer si, con ocasión a esos comportamientos, se puede incurrir en faltas disciplinarias”, informó el funcionario en un video.