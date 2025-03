Madre de menor que se metió a una tienda en Bogotá porque la estaban acosando relató los aterradores momentos que vivió su hija: un hombre le decía que “se la iba a llevar”

El hombre fue detrás de la menor, pero la dueña del establecimiento logró auxiliar a la pequeña - crédito redes sociales/X

Los capitalinos conocieron a través de las redes sociales un impactante video que se viralizó el martes 26 de marzo de 2025, en el que se evidenció un episodio alarmante de acoso a una menor de edad en el sur de Bogotá.

De hecho, la madre de la niña afectada compartió detalles del angustiante momento que vivió su hija cuando un desconocido la siguió durante varias cuadras, intentando persuadirla con palabras perturbadoras.

El hecho ocurrió precisamente el lunes 24 de marzo, en el barrio Nueva Gloria, en la localidad de San Cristóbal. La víctima, de apenas 13 años, se vio obligada a huir al notar que un hombre la perseguía con insistencia.

En entrevista con Citytv, la madre de la menor narró lo sucedido, describiendo el comportamiento del sospechoso como sumamente inquietante.

El acosador llegó hasta un establecimiento en el barrio Nueva Gloria, en San Cristóbal - crédito redes sociales/X

Según su testimonio, el hombre le decía a la niña que era “muy bonita” y la amenazó con que si no se iba con él “se la iba a llevar”. La menor, asustada, buscó refugio en un establecimiento comercial cercano, donde la vendedora del lugar la auxilió de inmediato.

La menor acudió a la vendedora y esta le ayudó

Lo viral de hecho, es que además de que en las grabaciones que obtuvo la vendedora a través de las cámaras de seguridad del negocio, no solo se ve al perseguidor de la menor, sino que también ser registró la actuación de la trabajadora, en defensa de la integridad de la adolescente.

El episodio quedó registrado de manera que se logró obtener una imagen del sospechoso, descrito como un hombre que vestía chaqueta azul y gorra, como también publicó Semana. La menor, visiblemente afectada por el suceso, narró lo ocurrido a su madre al llegar a casa, y juntas volvieron al comercio para revisar las grabaciones.

“La señora le ayudó para que él no le hiciera nada. Ella me cuenta que el tipo salió corriendo cuando vio a la vendedora. La señora me llamó, pero al no contestar yo porque iba en el transporte público, decidió acompañarla hasta la casa”, explicó la madre, que prefirió mantenerse en el anonimato por seguridad, al medio.

Barrio Nueva Gloria, en la localidad de San Cristóbal, nororiente de Bogotá - crédito Google Maps

La madre también manifestó su temor por la seguridad de su hija, que desde entonces está muy angustiada y evita salir de casa. “Hemos difundido toda la noticia (…). La niña anda muy angustiada, no quiere salir. Algunos vecinos me han dicho que lo han visto varias veces acechando niñas de ahí del barrio”, agregó.

Ante la preocupación creciente, las autoridades locales han iniciado investigaciones sobre el caso. Mientras tanto, los residentes del sector han expresado su inquietud, asegurando que el individuo ha sido visto merodeando en la zona en otras ocasiones, posiblemente con intenciones similares.

La madre de la menor hace un llamado a la comunidad para mantenerse alerta y a las autoridades para que refuercen las medidas de seguridad en la zona.

Ciclista denuncia acoso sexual en ciclorruta del norte de Bogotá: el agresor fue captado en video

Un alarmante caso de acoso sexual contra una mujer que transitaba en bicicleta por una ciclorruta en el norte de Bogotá generó indignación en redes sociales y entre la ciudadanía.}

El reprobable hecho ocurrió en la carrera 11, cerca de la avenida Norte Quito Sur (NQS) y la calle 104, donde un hombre a bordo de una motocicleta persiguió a la víctima y le realizó tocamientos sin su consentimiento, el 1 de febrero del 2025. El acontecimiento quedó registrado en un video que ha sido ampliamente difundido en plataformas digitales.

(Crédito: @ColombiaOscura_ / X)

El material audiovisual fue compartido en la cuenta de la red social X, conocida como Colombia Oscura, donde se denunció el comportamiento del agresor. En la publicación, los familiares de la víctima solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar al responsable y presentarlo ante las autoridades.

El mensaje, acompañado del video, advertía sobre el peligro que representa este individuo: “#COMPARTA. Peligroso acosador en motocicleta quedó registrado cuando manosea a una joven ciclista en Bogotá. Familiares de la víctima piden ayuda a la ciudadanía para identificarlo y llevarlo ante las autoridades [sic]”, se lee en la publicación.