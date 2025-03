Juan Diego Alvira relató el momento en que sintió que iba a perder la vida por un rayo: “Sentí el fogonazo en el brazo”

Juan Diego Alvira casi queda ‘rostizado’ mientras grababa un vídeo: un rayo cayó a centímetros de él - crédito X

El periodista Juan Diego Alvira, que actualmente hace parte de la W Radio, pasó uno de los sustos más grandes de su vida.

El comunicador tolimense estaba grabando contenido para el programa Sin carretera en Medellín, en un lugar descubierto mientras caía un aguacero, cuando un rayo impactó a pocos metros de donde se encontraba con su equipo de trabajo.

En el video que él mismo publicó en sus redes sociales, se ve el momento exacto cuando la descarga eléctrica impacta en el mirador donde se encontraba, dejando una estela color naranja en el aire, lo que lo obligó a resguardarse mientras pasaba el fuerte aguacero.

“¡Casi me les voy! Ni la lluvia ni los rayos nos frenan en W Sin carretera…”, dijo Alvira.

Luego del incidente, el periodista comentó en Caracol Radio cómo sintió esos instantes cuando el rayo casi lo impacta: “Sentí el fogonazo en el brazo”.

En el diálogo, confesó que en un momento pensó que se había tratado de una detonación de explosivos y luego se percató de lo que realmente había ocurrido: “Se siente el calor de cuando a uno le coge la corriente de un enchufe”.

Al reconocido periodista casi le cae un rayo mientras grababa un video en Medellín- crédito @juandiego.alvira/IG

Finalmente, aseguró que el susto fue tremendo y que si hubiera estado un poco más cerca de la zona boscosa, la historia que se estaría contando sería diferente.

“Si yo hubiese estado en el pasto, la cosa sería a otro precio (…) No era mi día, no me tocaba y Dios metió la mano ahí”.

Críticas y burlas en redes sociales

En la publicación del hecho, algunos usuarios cuestionaron la decisión de Alvira de exponerse a una situación de riesgo, mientras que otros aprovecharon para criticar su estilo periodístico y su postura frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.

El incidente meteorológico sirvió como pretexto para que algunos usuarios expresaran su descontento con el periodista y su trabajo. - crédito @juandiego.alvira/Instagram

Comentarios como “No lo quieren en ningún lado, hahahaha” y “Juan d. se hizo chichiiiiiii” reflejaron el tono sarcástico de algunos usuarios. Otros, en cambio, se centraron en la imprudencia del periodista al permanecer en un lugar peligroso durante una tormenta eléctrica. “Ese es mucho imbécil, cómo se va a exponer de esa manera. Pudo haber sufrido una grave afectación”, expresó un usuario en la plataforma.

A pesar de las críticas, hubo quienes destacaron que el incidente permitió obtener una toma visual impactante, que algunos calificaron como “mil veces mejor” que lo esperado. No obstante, la mayoría de los comentarios se enfocaron en cuestionar la actitud del periodista y en señalar los riesgos asociados a su decisión de permanecer en el lugar.

El episodio también fue aprovechado por detractores de Alvira para vincular el incidente con su postura crítica hacia el gobierno de Gustavo Petro. Algunos usuarios sugirieron, en tono irónico, que el rayo era una especie de “advertencia divina” por sus opiniones políticas. “La vida casi que lo castiga por andar hablando pura paja en contra del Gobierno”, comentó un usuario. Otro incluso bromeó diciendo: “Petro mandó ese rayo para que no digan más mentiras. Titular: rayo petrista ataca a periodistas de la W”.

El periodista Juan Diego Alvira fue objeto de críticas y burlas luego de que un rayo cayera cerca de donde se encontraba trabajando. El hecho, que pudo haber tenido consecuencias graves, no pasó desapercibido para los usuarios de internet - crédito @juandiego.alvira/IG

Estas declaraciones reflejan cómo el debate político en Colombia se traslada a las redes sociales, donde cualquier situación puede convertirse en un campo de batalla ideológico. En este caso, el incidente meteorológico sirvió como pretexto para que algunos usuarios expresaran su descontento con el periodista y su trabajo.