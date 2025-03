Petro admitió entregar multimillonarias sumas de dinero al contratista equivocado para obras en Buenaventura: “Qué no les pase como a mí”

El presidente Gustavo Petro habló sobre varias obras para la recreación y el deporte - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El 26 de marzo del 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró la inauguración de los primeros Juegos Fronterizos en Turbo, Antioquia, que integran las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Darién chocoano y Urabá antioqueño.

De acuerdo con la Presidencia de la República, la cita deportiva contará con 735 deportistas colombianos, de los cuales 404 son hombres y 331 son mujeres.

A lo largo de su discurso, el gobernante de los colombinos destacó la importancia de la formación deportiva, especialmente en las regiones más excluidas del territorio nacional. Sin embargo, hizo una confesión que deja a su administración mal parada en sus esfuerzos por promover espacios para la recreación y el deporte de los colombianos.

Petro anunció que el contratista encargado de la remodelación del estadio Marino Klinger de Buenaventura, Valle del Cauca, no cumplió con el precontrato y se quedó con los $41.000 millones que destinó el Estado para la adecuación de este escenario deportivo y tenía que ser entregado para el final del primer trimestre de 2025.

Petro confirmó que se robaron la plata destinada a las obras del estadio de Buenaventura - crédito: Presidencia

“Ahora, si la plata se va a hacer como me pasó a mí con el estadio Klinger de Buenaventura, que ahí va. Puse la primera piedra y fue lo único que se puso”, dijo el primer mandatario con desdén.

De igual manera, señaló que las obras del escenario deportivo están en completo abandono, por lo que pidió a Ligia del Carmen Córdoba, alcaldesa de Buenaventura, centrar esfuerzos para que los próximos polideportivos se construyan preferiblemente dentro de las instituciones educativas con el fin de que los niños, niñas y adolescentes cuiden y disfruten de las obras.

“Vuelvo ahora hasta un cadáver por ahí que apareció en esas muertes oscuras y resulta que es que el contratista se robó la plata. Eso no puede ser. Ojalá las instalaciones deportivas se hagan en el colegio mismo, si hay espacio o cerca, si no hay espacio”, indicó el primer mandatario.

Y agregó: “Porque la misma niñez y juventud y la misma administración del colegio van a cuidar muy bien la instalación y no se va a perder como se han perdido tantas instalaciones deportivas que le nace el pasto. Cuando uno va a ver hay un bosque ahí y ya no se puede correr. Entonces, alcalde, ayúdenos en eso”.

Gustavo Petro aseguró que Andrés Julián Rendón no comparte escenarios con él por cuestiones racistas - crédito Bienvenido Velasco/EFE y Colprensa

Gustavo Petro aprovechó para lanzar duras críticas contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya que considera una falta de respeto que no asista a los compromisos y eventos que él impulsa desde la Presidencia de la República.

“Aquí, alcalde, usted tiene una responsabilidad como jefe del Gobierno local, lo tiene el gobernador, pero él no viene nunca a donde yo voy, no le gusta sentarse a mi lado porque yo no soy tan blanquito. A mí me gusta ser más el presidente de los pobres que presidente de El Poblado (comuna de Medellín)”, expresó el jefe de Estado.

Por otro lado, Petro señaló que las autoridades locales tienen el deber de trabajar para impulsar la educación local, ya que su administración ha hecho las transferencias respectivas y ha destinado un presupuesto para el sector del deporte, “Yo no quiero pagar burocracias deportivas”, afirmó.

Gustavo Petro pidió que se contraten docentes de Educación Física en todos los colegios del país - crédito Colprensa

Así las cosas, afirmó que uno de sus deseos para cuando termine su mandato presidencial en 2026 es que hayan hecho los respectivos nombramientos de los profesores y profesoras de Educación Física. Esto, teniendo en cuenta que durante más de dos años de gestión, se han dejado partidas dentro del presupuesto del Ministerio del Deporte, para que los colegios del país puedan tener a los decentes dentro de sus jornadas de formación.

“Como son tantos, debemos comenzar por las zonas más excluidas del país. Es ahí donde se necesita prioritariamente”, agregó.