Laura Tobón reveló que sufrió de acoso sexual y le hicieron propuestas indecentes: “No me siento segura”

Laura Tobón compartió su experiencia con el acoso sexual en la industria del entretenimiento - crédito @laura_tobon/Instagram

La presentadora de televisión, modelo y empresaria Laura Tobón habló abiertamente sobre las situaciones de acoso sexual que enfrentó durante su trayectoria profesional.

En una entrevista en el programa Sinceramente Cris de YouTube, presentado por la periodista Cristina Estupiñán, Tobón reveló detalles sobre las propuestas indecentes y comentarios inapropiados que recibió en diversos entornos laborales, destacando la vulnerabilidad que muchas mujeres experimentan en la industria del entretenimiento.

De acuerdo con lo expresado por la modelo bogotana en la entrevista, estas experiencias comenzaron desde sus primeros años en el medio y se extendieron a lo largo de su carrera en televisión, revistas, radio y otros espacios relacionados con la comunicación social.

En una entrevista con ‘Sinceramente Cris’, la modelo relató las propuestas indecentes y los comentarios inapropiados que recibió en diversos entornos laborales - crédito @cristinaestupinan/Instagram

La empresaria confesó que, en su momento, optó por guardar silencio debido al miedo a represalias o a perder oportunidades laborales.

“En ese momento yo no hablé, no dije nada por miedo”, afirmó. Sin embargo, hoy en día, la presentadora alienta a las mujeres jóvenes a no quedarse calladas y a denunciar cualquier tipo de comportamiento inapropiado.

Durante la conversación, la empresaria también reflexionó sobre cómo el acoso ha afectado su vida cotidiana. La presentadora admitió que evita caminar sola por las calles, no solo por ser una figura pública, sino porque no se siente insegura.

La presentadora destacó cómo muchas mujeres enfrentan situaciones incómodas en la industria del entretenimiento - crédito @laura_tobon/Instagram

“Hoy en día, yo voy a ser muy sincera, trato de no caminar tanto por la calle, no solo porque soy una figura pública, sino porque a veces no me siento segura precisamente”, contó.

Según sus palabras, el acoso no se limita a comentarios verbales, sino que incluye situaciones incómodas en el ámbito laboral, como invitaciones inapropiadas o encuentros en los que se sentía vulnerable.

“Sí, varias veces en el trabajo, muchas veces. No solo verbalmente, sino también sexualmente. (...) Más que todo en ambientes laborales, donde me dicen cosas como ‘Estás hermosa’ o ‘Vámonos a no sé dónde’. Y yo: ‘Dios mío, ¿qué es esto?’ Y son cosas que tenemos que vivir las mujeres sí o sí y aprender a vivir con eso, pero saber cómo enfrentarlo de una manera que no sea tan dañino para uno (...) Lo logré esquivar elegantemente (...) Pero muchas compañeras yo sé que también les decían lo mismo y muchas sí aceptan, ojalá hoy en día sea diferente”, relató Laura Tobón a la entrevista citada.

La empresaria confesó que guardó silencio en el pasado debido al temor a represalias y a perder oportunidades laborales- crédito @laura_tobon/IG

Laura Tobón explicó que, en muchas ocasiones, las mujeres optan por no denunciar el acoso debido al temor de perder oportunidades profesionales o de enfrentar represalias. En su caso, contó que fue su madre que la apoyó para salir de un entorno laboral tóxico: “Aterrada y no sabía qué hacer porque de pronto era alguien, mayor que yo o alguien que tenía una autoridad sobre mí, entonces uno no sabe qué hacer o cómo reaccionar. Entonces, le da a uno también susto renunciar y perder una oportunidad (...) yo creo que le conté a mi mamá y mi mamá fue la que me dijo: ‘Te vas de allá y yo te ayudo a conseguir otra cosa’”.

La modelo también destacó que, en el pasado, muchas personas no se atrevían a hablar sobre estas experiencias, pero que hoy en día las redes sociales y otras plataformas han dado voz a quienes antes permanecían en silencio. “Gracias a Dios, hoy en día nadie se queda callado, pero eso antes no pasaba”, afirmó.

En la entrevista, la modelo abordó el tema de las propuestas indecentes que enfrentan muchas mujeres en la industria del entretenimiento. Según explicó, estas situaciones son más comunes de lo que se piensa y, en su caso, aunque nunca fue obligada a aceptar nada, sí recibió invitaciones y comentarios inapropiados que la hicieron sentir incómoda.

La presentadora explicó cómo el acoso ha afectado su vida cotidiana, especialmente en su seguridad personal - crédito @laura_tobon/Instagram

“Me ofrecían de cuánta cosa. Nunca me obligaron, gracias a Dios, (...) pero sí me decían cosas como ‘Ven a mi oficina que tengo que hablar contigo’, y allá pasaban cosas incómodas que yo decía: ‘No quiero volver a tener que pasar una situación como esta’ (...) sentirse vulnerable frente a un acoso como este te puede matar el alma, te puede matar el corazón”, recordó. Estas experiencias, según la empresaria, pueden tener un impacto devastador en la autoestima y la salud emocional de quienes las viven.