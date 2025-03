Juan Daniel Oviedo confirmó su candidatura presidencial para 2026 y anunció la recolección de firmas como estrategia

Juan Daniel Oviedo busca alcanzar la presidencia de Colombia con una estrategia basada en la recolección de firmas - crédito @JDOviedoAr / X

El panorama político de Colombia comienza a configurarse de cara a las elecciones presidenciales de 2026, con la confirmación de Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y actual concejal de Bogotá, como uno de los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño. Oviedo oficializó su intención de participar en la contienda electoral a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó: “Sí, voy a la carrera presidencial del 2026. Hay que ser coherentes”.

De acuerdo con la información publicada, Oviedo buscará consolidar su candidatura mediante la recolección de firmas, un método que ya utilizó en su campaña para la Alcaldía de Bogotá, la cual le permitió obtener un escaño en el Concejo de la capital. En sus declaraciones, el funcionario enfatizó que su llegada al escenario político ha estado marcada por el respaldo ciudadano y que esta será nuevamente la base de su estrategia. “A partir del 15 de junio estaré recorriendo el país y pidiendo la firma para tener una candidatura respaldada en la ciudadanía”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Oviedo iniciará gira nacional el 15 de junio para recolectar apoyo ciudadano en distintas regiones del país - crédito @JDOviedoAr / X

Con el anuncio de su candidatura, se espera que Juan Daniel Oviedo renuncie próximamente a su lugar en el Concejo de Bogotá para dedicarse de lleno a la campaña presidencial. Este movimiento es clave, ya que le permitirá enfocarse en recorrer el territorio nacional y consolidar el apoyo necesario para su postulación.

El calendario electoral ya tiene fechas definidas. La primera vuelta presidencial está programada para el domingo 31 de mayo de 2026, mientras que una eventual segunda vuelta se realizaría el 21 de junio del mismo año, en caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos en la primera instancia. Este escenario, según analistas políticos, es altamente probable, dado el panorama fragmentado que se prevé entre las diferentes fuerzas políticas del país.

Competencia y posibles rivales en la contienda

La carrera presidencial de 2026 promete ser una de las más disputadas de los últimos años, con figuras destacadas que ya comienzan a perfilarse como posibles contendientes. Entre los nombres que suenan con fuerza se encuentra el de la periodista Vicky Dávila, que, según diversas encuestas, podría convertirse en una de las protagonistas de la contienda. Asimismo, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo también aparece como un posible aspirante, respaldado por el partido Dignidad y Compromiso.

Primera vuelta presidencial en Colombia será el 31 de mayo del 2026 según el calendario oficial - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En el espectro político de izquierda, aún no se ha definido un candidato oficial que represente al movimiento liderado por el actual presidente, Gustavo Petro. Sin embargo, uno de los nombres que ha surgido como posible sucesor es el de Gustavo Bolívar, que no ha descartado la posibilidad de postularse. Bolívar señaló en su momento: “Sí, hay una posibilidad de que yo sea candidato y no la descarto. Se está analizando y estoy esperando que aparezcan otras encuestas para mirar si hay una real posibilidad”.

El contexto político colombiano se encuentra marcado por una fuerte polarización entre las fuerzas de izquierda y derecha, lo que podría definir el enfrentamiento en una eventual segunda vuelta presidencial. Es probable que los dos candidatos que lleguen a esta instancia representen estos extremos ideológicos, aunque también se espera la participación de sectores de centro que buscarán posicionarse como una alternativa frente a la polarización.

Vicky Dávila y Sergio Fajardo protagonizan el grupo de posibles contendientes de Oviedo en 2026 - crédito Luisa González / REUTERS

En este sentido, la estrategia de Juan Daniel Oviedo de basar su candidatura en el respaldo ciudadano podría ser un factor diferenciador en un escenario político donde las alianzas partidistas suelen jugar un papel determinante. Su experiencia como director del Dane, donde ganó reconocimiento público por su gestión, y su actual rol como concejal de Bogotá, le otorgan una base de credibilidad que podría atraer a votantes en busca de propuestas técnicas y alejadas de los discursos tradicionales.