Nuevo intento fallido de Daniel Quintero para entregar pruebas contra ‘Fico’ Gutiérrez por cartel de los lotes: le solicitan enviarlas por correo

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, Antioquia, comunicó en su cuenta de X que el 25 de marzo se presentó ante la Fiscalía General de la Nación para entregar pruebas en contra de Federico ‘Fico’ Gutiérrez, actual mandatario local, por el caso del cartel de los lotes.

No obstante, denunció que el ente investigativo, por segunda vez, no le recibió el material y le pidió que lo enviara por correo electrónico.

En el video difundido en la red social, con una duración de poco más de dos minutos, Quintero relató todo lo ocurrido en su visita a la sede de la entidad acusatoria. Primero narró que la respuesta ante su solicitud para dejar el material fue negativa, ya que la fiscal no estaba presente. Por ello, decidió sentarse a esperar a la fiscal por la negligencia que, según él, han tenido en el proceso durante los últimos años.

“Desde 2022 ya hemos puesto compulsa de copias y nunca me llamaron. Y pareciera que a la Fiscalía de Medellín no le interesa conocer ninguna prueba que tenga o que involucre a Federico Gutiérrez. Pues aquí me quedo. Y puse un trino. A los 15 minutos llegó la fiscal bastante molesta, pero consciente de que no me iba a ir sin que me escuchara,” comentó el ingeniero y exmandatario de la capital de Antioquia.

Sin embargo, esa conversación fue en vano, ya que aun así no le permitió entregarle las supuestas pruebas y le pidió que, para que pudieran reposar en la entidad, debía enviarlas por medio de un correo electrónico. Además, no le fue posible explicarlas, y la fiscal le aseguró que, en algún momento, lo iban a solicitar para dicha explicación.

Ante esta situación, Quintero solicitó públicamente que tanto él como el alcalde de Medellín sean llamados a rendir indagatoria por el caso en el que están investigando la valoración irregular de predios que, originalmente, valían entre $2 y $3 mil millones, pero que pasaron a costar entre $40 y $60 mil millones. Entre esos predios está involucrado el de Aguas Vivas, ubicado en la zona exclusiva de El Poblado y la Av Las Palmas.

“Exijo que se nos llame a interrogatorio para que mostremos cómo el cartel de los lotes involucra gravemente a Fico, cómo ellos valoraron los predios y luego los adquirieron, perdiendo cientos de miles de millones de pesos. ¿Por qué eso no le interesa a la Fiscalía de Medellín? ¿Por qué nunca le interesó? Esperamos que ahora sí les interese,” añadió.

Finalmente, expresó su deseo de que el video tenga el alcance necesario para que se continúe con el debido proceso y el caso no sea uno más de los que la justicia en Colombia archiva: “La justicia en Colombia hay que resetearla, como hay que resetear muchas cosas en nuestro país. La justicia no puede ser para unos y para otros, no puede.”

El decreto que desató la controversia

Durante una transmisión en vivo realizada en sus redes sociales, Quintero aseguró que el decreto que permitió modificar el valor del lote Aguas Vivas fue firmado por Federico Gutiérrez el último día de su administración, en 2019. Según el exalcalde, el decreto 2502 habría validado un incremento en el avalúo del terreno, que pasó de 2.700 millones de pesos a cerca de 48.000 millones de pesos. Este acto, según Quintero, sería la base de las irregularidades que ahora se investigan.

El medio La FM detalló que Quintero calificó la firma de este decreto como un acto ilegal que facilitó la sobrevaloración del terreno. Además, el exmandatario afirmó que esta acción no solo lo exime de responsabilidad, sino que también apunta directamente a Gutiérrez como responsable de las decisiones que llevaron al aumento del avalúo.

Otros casos bajo la lupa

Además del lote Aguas Vivas, Quintero destacó dos casos adicionales que, según él, evidencian un patrón de irregularidades en la gestión de avalúos de terrenos en Medellín. Los lotes La Volcana y Huacharaca, ubicados cerca de Aguas Vivas, habrían experimentado incrementos desproporcionados en su valor durante la primera administración de Gutiérrez. Según el exalcalde, estos terrenos pasaron de tener un valor de 1.200 millones de pesos a más de 23.000 millones de pesos, lo que representaría una sobrevaloración significativa.

El medio de comunicación reportó que Quintero utilizó estos ejemplos para reforzar su argumento de que las irregularidades en los avalúos no comenzaron durante su administración, sino que se remontan a la gestión de Gutiérrez. En este sentido, el exalcalde busca desviar la atención de las acusaciones en su contra y centrar el debate en las decisiones tomadas por su predecesor.