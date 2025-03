“No borrará los crímenes contra miles de niñas en el monte”, víctima de reclutamiento forzado sobre senadores de las Farc como Sandra Ramírez

El testimonio de una superviviente, identificada como Deisy, revela los horrores vividos por niños en campamentos, incluidas historias estremecedoras de fusilamientos y trabajos extenuantes - crédito Colprensa

Deisy, una mujer que fue reclutada forzosamente a los 11 años de edad por la guerrilla de las Farc, alzó su voz para denunciar los abusos que sufrió durante su tiempo en el grupo terrorista.

En una entrevista en el programa 6AM, de Caracol Radio, Daisy respondió a las declaraciones de la senadora Sandra Ramírez, quien negó haber participado en la selección de mujeres para ser abusadas por los comandantes del grupo subversivo.

Daisy, quien ya había revelado su testimonio el pasado 25 de marzo, reiteró la veracidad de sus acusaciones y aseguró que no tiene miedo de enfrentar a quienes la victimizaron.

“Si hubiese querido, podría haber denunciado, pero no tenía posibilidades de sacar pruebas en medio de la selva”, afirmó Daisy en los microfonos de Caracol Radio, refiriéndose a las declaraciones de Ramírez, quien había solicitado pruebas para sustentar las acusaciones.

La víctima insistió en que no está mintiendo y desafió a la senadora a recordar su rostro. “Tal vez ahora me calle con los cincuenta millones que gana en el Congreso, pero no podrá borrar los crímenes que cometieron con miles de niñas que vi en el monte”, expresó en el medio mencionado.

“La senadora Sandra Ramírez tal vez se le olvidó mi rostro y el de miles de víctimas que ella abusó y mandaba a abusar,” expresó Daisy a Caracol Radio.

Daisy no solo señaló a Sandra Ramírez, sino que también denunció a otros altos mandos de las Farc que, según ella, participaron en los abusos. Además, cuestionó a Ramírez por no haber defendido a las mujeres siendo ella misma una mujer, y recordó cómo esta ordenaba sanciones contra quienes no obedecían.

“Todos los comandantes de las Farc nos abusaron muchas veces. Para ellos, las menores de edad eran muy apetecidas”, afirmó.

En su testimonio, Daisy mencionó específicamente a Pablo Catatumbo, a quien calificó como “otro violador que se está ganando 50 millones en el Congreso”.

Según su relato, Catatumbo fue uno de los responsables de los abusos que sufrió. También incluyó en sus denuncias a otros excomandantes, como Carlos Antonio Lozada, Tornillo, Timochenko y Sandino, quienes, según ella, deben ser procesados por la justicia.

“Queremos que la JEP nos escuche. Merecemos que nos escuchen”, enfatizó.

Daisy relató cómo los abusos y el reclutamiento forzado marcaron su vida de manera irreversible. Las secuelas físicas y emocionales persisten hasta el día de hoy. “Tengo problemas en mi cadera y en mis manos que quedaron destrozadas de tanto abuso. Todas son cicatrices que no se borran tan fácil por culpa de las Farc”, explicó.

El impacto del conflicto no solo la afectó a ella, sino también a su familia. Daisy narró con tristeza cómo las Farc destruyeron su núcleo familiar. Antes de ser reclutada en 2002, ya había perdido a dos de sus hermanos, quienes también fueron víctimas del grupo armado.

Su madre, devastada por el sufrimiento, falleció esperando su regreso. “Me quitaron el derecho de vivir con mis padres. Asesinaron a mi hermanita de 17 años cuando intentó escapar. No solo me hicieron daño a mí, destruyeron mi familia”, recordó.

A pesar de todo, Daisy encuentra fortaleza en sus cinco hijos, quienes representan su esperanza para romper el ciclo de pobreza. “Trabajo en una casa de familia, no es fácil, pero lo importante es salir adelante. La educación es clave para cambiar este patrón”, afirmó.

Daisy también dirigió fuertes críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asegurando que no ha sido escuchada por este tribunal. A pesar de tener un documento que reconoce ocho hechos victimizantes en su contra, no ha recibido ninguna compensación ni ha sido incluida en los procesos de la JEP. “Nunca hemos recibido nada por parte de las Farc. Ni siquiera me han escuchado en la JEP”, denunció.

La mujer hizo un llamado a las autoridades para que las víctimas sean escuchadas y se haga justicia. “Es inevitable no llorar. Se me viene a la mente todo lo que tuve que vivir porque no hay justicia”, expresó con voz entrecortada.

En su relato, Daisy recordó episodios desgarradores de su tiempo en la guerrilla. Narró cómo los niños eran utilizados como escudos humanos en los combates y cómo muchos de ellos perdieron la vida en circunstancias atroces.

Mencionó el caso de una compañera llamada Fanny, de 12 años, quien murió tras el impacto de un explosivo mientras trabajaba en la cocina del campamento. También recordó a Diomedes, un niño que fue fusilado por comerse un pedazo de panela.

Daisy describió las condiciones inhumanas a las que eran sometidos los menores reclutados. “Nos castigaban con trabajos forzados, como cargar leña o cavar huecos. No se podía llorar porque eso era motivo de sanción”, relató.

En su entrevista con Caracol Radio, Daisy insistió en la importancia de preservar la memoria histórica para evitar que estos hechos se repitan. También pidió a los excomandantes de las Farc que acepten la verdad y pidan perdón. “Digan la verdad al país. Miles de víctimas hay de ustedes en este país”, declaró.

Finalmente, Daisy agradeció el espacio para compartir su testimonio y reiteró que su intención no es generar odio, sino que los colombianos recuerden lo que ocurrió. “Un país que pierde su memoria está condenado a repetir su historia”, concluyó.