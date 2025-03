Mabel Moreno causó revuelo en redes por polémica elección entre Uribe y Petro: esto respondió

Los comentarios de la actriz sobre Álvaro Uribe frente a Gustavo Petro polarizaron a su audiencia, intensificando el cruce de opiniones - crédito desnudateconeva / X

La actriz colombiana Mabel Moreno, conocida por su destacada participación en la serie Medusa, generó revuelo tras un adelanto de su entrevista en el programa Desnúdate con Eva, conducido por la periodista española Eva Rey. En un segmento de preguntas rápidas, Moreno reveló sus preferencias entre figuras de la política, el entretenimiento y otros aspectos de la cotidianidad, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

De acuerdo con lo publicado por Eva Rey en sus plataformas, la dinámica incluyó preguntas directas que llevaron a la actriz a elegir entre opciones como Álvaro Uribe y Gustavo Petro, o entre colegas del mundo actoral como Sebastián Martínez y Manolo Cardona. Las respuestas de Moreno no solo dejaron entrever sus inclinaciones personales, también provocaron intensos debates entre sus seguidores.

En el adelanto compartido por la periodista, la actriz respondió con franqueza a cada una de las preguntas planteadas. Entre las elecciones más destacadas, Mabel optó por Álvaro Uribe sobre Gustavo Petro, una decisión que rápidamente polarizó a los internautas. En el ámbito del entretenimiento, prefirió a Manolo Cardona frente a Sebastián Martínez, y a Carlos Torres en lugar de Diego Trujillo. Asimismo, al ser cuestionada sobre sus colegas femeninas, eligió a Juana Acosta por encima de Manuela González.

En cuanto a aspectos más personales, Moreno mostró su conexión con su ciudad natal al elegir Barranquilla sobre Bogotá. También se describió como una mezcla entre “gomela” y “grilla”, afirmando que un equilibrio entre ambas facetas es lo que le da dinamismo a su personalidad. Sobre su estado civil, aclaró que está “comprometida”, y en cuanto a sus preferencias artísticas, optó por Netflix antes que el cine o el teatro.

Una de las respuestas más comentadas fue su elección de Vicky Dávila sobre Abelardo de la Espriella, una decisión que Moreno justificó aludiendo a la controversia legal que el abogado intentó generar en torno al lanzamiento de Medusa, su más reciente proyecto en la plataforma Netflix.

Reacciones divididas en redes sociales

El adelanto de la entrevista no tardó en generar una avalancha de comentarios en redes sociales. Muchos seguidores de Mabel Moreno aplaudieron sus respuestas, especialmente su elección de Álvaro Uribe. Comentarios como “Con lo de Uribe me ganó del todo ya!! ❤️”; “Del lado de los mejores, respondió PERFECTO”; “Además de bella muy inteligente”; “Es de las mías 🤗”; “Si me caías bien ahora me caes mejor” y “La mejor respuesta... Uribe 👍”, reflejan el apoyo de una parte de su audiencia.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos usuarios criticaron sus elecciones, especialmente en el ámbito político. Comentarios como “Con lo de Uribe mallllllll 🤔” y “Me has fallado Mabel” evidenciaron el descontento de ciertos seguidores. Las respuestas relacionadas con sus colegas del entretenimiento también generaron debate, con algunos lamentando que no eligiera a Manuela González. “Como así que Juana? Y Manuela? 😫”; “pensé que iba a elegir a Manuela”.

La serie Medusa, en la que Mabel Moreno tiene un papel destacado, ha sido bien recibida por los usuarios de la plataforma de streaming, consolidando aún más la carrera de la actriz. Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de controversias, ya que intentaron frenar su lanzamiento mediante acciones legales. Además varios actores fueron bastante criticados por el acento costeño que no lograron,

La entrevista completa de Desnúdate con Eva aún no ha sido publicado, pero el adelanto generó gran expectativa entre los seguidores de la actriz y del programa. Según lo compartido por Eva Rey, la entrevista abordará una variedad de temas que permitirán conocer más a fondo a Mabel Moreno, tanto en su faceta profesional como personal.