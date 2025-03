La cantante colombiana Juliana Velásquez podría pensionarse con tan solo 34 años: esta es la razón

Juliana Velásquez reveló por qué empezó a hacer música - crédito @julianaaa/IG

Juliana Velásquez, una de las artistas más importantes del momento en Colombia, podría completar las semanas de pensión antes de lo establecido por la normativa colombiana.

En declaraciones al pódcast ‘Táchalo’ en YouTube, la cantante y actriz se refirió sobre su extensa carrera profesional, que comenzó cuando apenas tenía siete años de edad, lo que le ha permitido acumular una trayectoria significativa y la ubica en una posición poco común para alguien de su edad.

La artista, conocida también por sus participaciones en producciones de televisión como Club 10, de Caracol Televisión, destacó que este hecho le ha brindado una perspectiva única sobre el trabajo y el éxito.

“Ahora tengo 27 años. Empecé a trabajar desde los 7 años, y desde esa época estoy cotizando pensión (...) Es una locura porque a esa edad no era beneficiaria de una EPS, entonces me tocó ser independiente, y mi mamá es beneficiaría mía. Por curiosidad revisé cuantas semanas tengo, y me dijo una persona que si seguía así podía pensionarme a los 33 o 34 años de edad. Es sorprendente”, dijo la artista colombiana al blog digital de entrevistas.

En Colombia, el sistema de pensiones establece que los trabajadores deben cumplir con ciertos criterios para acceder a la jubilación. Según las leyes colombianas, los trabajadores deben acumular al menos 1.300 semanas de cotización en el régimen de prima media, administrado por Colpensiones, o alcanzar el capital necesario en el régimen de ahorro individual, gestionado por fondos privados.

En ambos casos, la edad mínima para pensionarse es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. No obstante, quienes logran cumplir con los requisitos de semanas o capital antes de alcanzar la edad mínima pueden optar por una pensión anticipada, siempre que las condiciones lo permitan.

Sin embargo, el caso de Juliana Velásquez pone en evidencia cómo ciertas profesiones y circunstancias particulares pueden permitir que una persona cumpla con los requisitos para la jubilación mucho antes de lo habitual.