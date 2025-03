Francia Márquez reveló si se lanzará como candidata presidencial en el 2026 y buscará suceder a Petro: “Tanto que insisten”

La vicepresidenta Francia Márquez habló de si tiene o no aspiraciones presidenciales y su relación con los miembros del Gobierno - crédito @NoticiasRCN/X

En un diálogo en el que dejó ver su lado más personal, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, declaró que no descarta una eventual postulación presidencial en 2026, aunque reafirmó su intención de completar su mandato como segunda al mando del Gobierno. Una declaración que, según los buenos entendedores, dejó abierta la posibilidad de presentarse a los comicios del 31 de mayo de 2025; pese a que su posición actual está ligada con ir hasta el 7 de agosto de 2026.

En entrevista con Noticias RCN, desde el Pacífico caucano, Márquez abordó su relación con el presidente de la República, Gustavo Petro; las fricciones con la hoy ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, y con el jefe de la cartera del Interior, Armando Benedetti; además los desafíos que enfrentó al frente del Ministerio de Igualdad y Equidad: dependencia de la que fue revelada por el jefe de Estado, pese a que esta entidad fue creada por la propuesta de Gobierno de la política.

En efecto, uno de los momentos más destacados de la entrevista ocurrió cuando Márquez abordó la posibilidad de aspirar a la presidencia en 2026. Aunque indicó que su prioridad es cumplir su mandato como vicepresidenta, no descartó evaluar esa opción en un futuro. “No sé si más adelante el pueblo tome la decisión de que yo sea su presidenta, y si eso es así, asumiría esa responsabilidad con todo lo que eso implica”, dijo Márquez, considerada una ficha clave en el proyecto progresista.

Francia Márquez fue sacada del Ministerio de la Igualdad, por parte del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Instagram

“Lo he estado pensando, tanto que me dicen e insisten”, acotó Márquez frente a la insistencia de su entrevistador, en relación con una aspiración al cargo más importante de la nación.

¿Cómo es su relación con Gustavo Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti? Francia Márquez respondió

Durante la entrevista, en la que la funcionaria compartió con sus paisanos, Márquez sostuvo que, aunque existen diferencias con Petro, las mismas no afectan su compromiso con el proyecto de Gobierno. “Tenemos diferencias, pero para mí no es una desventaja”, señaló sobre el particular. Y también expresó que ha sido escuchada por el presidente “en algunos momentos, no siempre”, pues comprende que debe atender múltiples voces dentro del Ejecutivo, no solo la de ella.

A su vez, en lo que respecta al trato con la canciller Sarabia, la vicepresidenta afirmó que las tensiones surgieron por retrasos en procesos administrativos claves para el funcionamiento del Ministerio de Igualdad. “Una hoja de vida, para publicar una hoja de vida, se demoró dos o tres meses”, expresó la caucana, en afirmaciones en las que reiteró que la función de la mujer al frente del Departamento de Prosperidad Social perjudicaron su gestión, como una especie de “bloqueo”.

Francia Márquez dio detalles de cómo es su relación con la canciller Laura Sarabia y si existe diálogo entre ambas - crédito Colprensa

“Efectivamente, tuvimos un diálogo, tengo que decir que no soy la amiga de Laura Sarabia y no soy como Laura Sarabia. Tendremos que seguir trabajando porque ella ahora es canciller y yo tengo dentro de las misiones delegadas por el presidente, tengo unas tareas que hacer en términos internacionales entre ellas la estrategia África-Colombia que será muy importante para este país dejar unas relaciones internacionales fortalecidas con el continente africano”, remarcó.

En la misma línea, en cuanto a Armando Benedetti, exembajador y figura clave en la campaña presidencial de Petro, pues ahora hace parte de su gabinete, Márquez dijo que no mantenía una relación cercana con él y justificó su postura crítica debido a denuncias de violencia de género. “No tengo dificultades con Armando, pero los derechos de las mujeres están por encima de todo”, afirmó la vicepresidenta y exministra de la Igualdad.

“No he tenido mucha relación con Armando Benedetti, creo que no tengo nada contra él en lo personal y mis discusiones aquí no son personales, yo simplemente como mujer, como defensora de los derechos de las mujeres, vi las denuncias que en su momento hizo la esposa de él y por eso digo, esto es un tema que tiene que revisarse porque los derechos de las mujeres por encima de todo. No soy el juez tampoco y no soy la justicia”, precisó.

Así resumió su paso por el Ministerio de la Igualdad

Por último, la segunda al mando también hizo un balance de su paso por el Ministerio de Igualdad. Señaló que enfrentó limitaciones desde su creación y reafirmó que la cartera nació sin estructura real y con escaso apoyo administrativo; lo que, sin duda, terminó afectando su imagen como funcionaria del Ejecutivo, pues fue la funcionaria con más baja ejecución. “Al día siguiente del decreto que firmé, ya tenía más de 2.000 derechos de petición”, recordó Márquez.

Y cuestionó la falta de representación histórica de sectores excluidos. ”Todavía este país no acepta que soy la vicepresidenta y muchos me cobran todavía que haya llegado a ocupar un espacio que, se considera, nunca debí haber ocupado”, acotó; y mencionó los costos personales y políticos de ocupar un cargo de poder, siendo mujer negra y proveniente del Cauca. “Yo no soy la que voy a hacerle el juego a quienes han querido que este gobierno fracase”, expresó la funcionaria.