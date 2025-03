Así fue el polémico posicionamiento de Yina Calderón a José Rodríguez en la noche de eliminación de ‘La casa de los famosos’: “A mí no me vayas a elogiar”

La huilense se despachó en críticas contra el eliminado de la competencia - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

En la noche de eliminación en La casa de los famosos Colombia, se presentó un nuevo posicionamiento que en esta oportunidad involucra a Yina Calderón y a José Rodríguez, que resultó eliminado de la convivencia por decisión del público.

Según lo expuso la empresaria huilense, no está de acuerdo con la manera en la que José se acercó a Melissa Gate, para que le cortara el cabello; además, criticó la aparente deslealtad del también modelo. “Colombia, mis amigas y yo saben lo firme y leal que fui contigo. Te defendí por encima de mi mejor amiga en esta casa que se llama la Tóxica hasta el día de hoy”, expresó inicialmente Calderón.

José formó parte formó parte de los lavaplatos de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía del Canal RCN

Otro de los puntos que criticó la también creadora de contenido fue la aparente falta de carácter del jugador y que no hubiera sido capaz de expresar las inconformidades que dijo durante el brunch, cosas que podría haber mencionado frente a ella en cualquier momento: “No entiendo dónde ves mi lado egocéntrico … No tenías por qué hablar mal de mí en el brunch. No voy a esperar nada de ti de ahora en adelante”, argumentó la empresaria.

Mientras continuaba exponiendo los argumentos por los que se estaba posicionando frente a Rodríguez, la también DJ lamentó el hecho de que el eliminado de la casa estudio pidiera perdón a Melissa Gate, que fue quien puso a Yaya en la placa de sentenciados “ni porque te corte el pelo, puedes tenerlo en las huev*s, pero a la novia se respeta”.

José Rodríguez, eliminado de 'La casa de los famosos Colombia 2025' abandonó en ´reality' por decisión del público - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

Finalmente, Calderón le envió un mensaje a Yaya, diciendo que esperaba que no le volviera a hablar a José tratándolo como un “imbécil”, concluyendo con: “La guerra está cazada”; sin embargo, la empresaria no dejaba hablar al participante, expresando entre gritos que “estás con Melissa solamente porque sacó el 50% de los votos y si no ni le hablaría, lambón”.

Qué dijo José sobre las palabras de Yina Calderón en el posicionamiento

José Rodríguez se despachó en contra de Yina Calderón durante el posicionamiento de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @canalrcn/Instagram

El eliminado en la noche se defendió de los ataques de Yina Calderón, exponiendo que la historia que posiblemente le había contado Lady Tabares fue tergiversada: “Espero que esa confianza que dices que hemos tenido, la tengas para preguntarme cómo fue el contexto … Yo no tengo por qué tenerle rabia a nadie, por qué yo tengo que llevarme mal con gente”, expuso el participante.

Concluyó que no le debe lealtad a Calderón, sino que es leal a los lavaplatos, provocando algunas reacciones entre los seguidores del programa, que no dudaron en criticar las declaraciones de la DJ: “Ay no, Yina ya cansa, por favor Colombia, sáquenla”; “qué ordinaria, definitivamente”; “no entiendo cómo hay gente que apoya a Yina la verdad”; “próximas eliminadas, Yina o Lady, ya va siendo hora”, entre otros.

Su paso por los realities

El modelo caleño es el nuevo confirmado para estar en La casa de los famosos Colombia - crédito @joserodriguezcof/ Instagram

Su salto a la fama se dio luego de participar en dos realities internacionales, el primero Acapulco Shore y el segundo La casa de los famosos 3 de Estados Unidos. En este último reality norteamericano logró quedar entre los cinco finalistas de la temporada; sin embargo, Rodríguez consideraba que algo más hacía falta para dar por cerrado este ciclo.

“Acepté México, acepté Estados Unidos, ¿Cómo no voy a aceptar mi país? Era lo último que me faltaba en el mapa. 50 millones de habitantes en Colombia, ¿Cuántos famosos hay? ¿Cuántos famosos hay fuera de Colombia? Aparte de los 50 millones que estamos hablando, imagínate que he elegido entre ellos, ¿Cómo no voy a aceptar? Sería una falta de respeto hacia todas esas personas que han querido entrar”, dijo en entrevista con el Canal RCN.