Margarita Rosa de Francisco se metió en polémica por contratos del grupo de teatro de Fabio Rubiano con la JEP y Gustavo Bolívar reaccionó: “Para la derecha los artistas tienen que trabajar gratis”

Gustavo Bolívar salió en defensa del actor y director del teatro Petra, Fabio Rubiano por la controversia por el contrato con la JEP - crédito Presidencia y @margaritarosa.defrancisco / Instagram

El contrato firmado entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Teatro Petra para la coproducción de la obra Manejar el juicio generó controversia a nivel nacional.

El debate se desató después de que Jairo Ladino, creador de contenido, hiciera público el documento, en el que se revela que la entidad gubernamental asignó una suma de $441.805.000 para la realización del montaje teatral.

El hecho fue especialmente discutido cuando el influencer destacó el rubro de $13.800.000 destinado a cada actor por realizar ocho funciones, lo que intensificó la polémica sobre el uso de los recursos públicos.

Ante la controversia generada por el contrato entre la JEP y el Teatro Petra, Margarita Rosa de Francisco reaccionó rápidamente.

La actriz, al comentar sobre la polémica que involucra a Fabio Rubiano y el teatro que él fundó, trajo de vuelta a uno de sus personajes más conocidos, doña Ruth Esneda Barrios Caviedes, de su proyecto personal La ranga, para abordar el tema en un video que subió a sus redes sociales.

Al video de la actriz, reaccionó uno de los funcionarios del Gobierno Petro, el director del DPS, Gustavo Bolívar, quien comentó que “para la derecha los artistas tienen que trabajar gratis”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Con respecto a las palabras de Margarita Rosa de Francisco frente a la controversia, en su video mientras interpretaba a su personaje comentó lo siguiente: “Imagínense de que un amiguito de doña María Rosa Baquero Francisco lo acaban de pillar, lo acaban de coger con las manos en la masa viviendo de la teta del Estado, porque a ese también le gusta como a ella. El amiguito hizo una comedia porque el señor... ¿cómo se llama el señor? Fabio Rubiano, el respetado director, dramaturgo, porque eso dicen allá en la JEP.

También comentó: “Resulta que el señor ha hecho una comedia (...) y ha tenido la cachaza, mis señores y señoras, de colocarle Petra, ¿ustedes pueden creer que así son de fanáticos estos sinvergüenzas, de pura vaina no le puso Gustava Petra a la obra, ¿qué es eso?”.

Margarita Rosa de Francisco habló de la controversia del contrato del teatro Petra con la JEP por medio de uno de sus personajes - crédito @Margaritarosadf

Y a lo anterior agregó que “no, pues esos son los comentarios de los artistas, los intelectuales que son capaces de ponerle a Gustavo Petro una de esas comedias payasadas que hacen. Están como para que vaya con María Rosa Vaquero”.

El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, reaccionó a la controversia por medio de su cuenta de X contestando al video de la actriz Margarita Rosa de Francisco diciendo que para derecha política del país los artistas no tendrían que cobrar por su trabajo.

Gustavo Bolívar arremetió en contra de la derecha por la controversia del contrato del teatro Petra con la JEP - crédito @GustavoBolivar

“Se le olvidó una cosa mi señora. Cómo le parece que Fabio Rubiano, Maestro de las artes escénicas, uno de los mejores de Colombia, se atrevió a cobrar por su trabajo! ¿Ah? ¡Cobró! ¡No trabajó gratis! Mucho descarado. Para la derecha los artistas tienen que trabajar gratis!!!”, escribió por medio de su cuenta de X

Con respecto a Fabio Rubiano días atrás salió en defensa del rol del arte en los procesos de reparación y reflexión sobre el conflicto armado. En una entrevista con El Espectador, el actor abordó los detalles de la polémica que lo involucra.

“Al principio me parecía complicado porque pensé que podría convertirse en una pieza de propaganda, y no me interesa ser parte de eso, pero afortunadamente no era ese su interés”, explicó en el medio antes mencionado.

Fabio Rubiano salió en defensa del contrato que el Teatro Perta firmó con la JEP para la realización de 'Mantener el juicio' - crédito Colprensa

Rubiano aclaró que Manejar el juicio no pretendía ser una glorificación de la JEP, un mensaje que aseguró transmitió claramente y que fue comprendido de esa manera. “Les dije que trabajaría bajo la condición de total libertad. Me sentí muy honrado, ya que no hay antecedentes de una corte que convoque a un grupo de teatro”, comentó.

Asimismo, Rubiano defendió la decisión de la JEP de cofinanciar la obra, señalando que proyectos como este forman parte de una estrategia comunicativa alternativa a los medios tradicionales. “Nosotros le dijimos a la JEP que nuestro trabajo no era juzgar, sino entender qué lleva a un personaje a actuar de esa manera, qué hay en su corazón”, afirmó.