Pillaron a Gustavo Bolívar usando fotos falsas para inflar las marchas de las reformas: “Primero cae un mentiroso que un cojo”

Gustavo Bolívar compartió fotos en redes que no correspondían al evento, lo que causó una fuerte controversia - crédito Presidencia

La jornada de marchas en apoyo a las reformas del Gobierno de Gustavo Petro se llevó a cabo el martes 18 de marzo, con manifestaciones en varias ciudades del país. En Bogotá, el punto de encuentro principal fue la plaza de Bolívar, donde cientos de personas se congregaron para respaldar las iniciativas del Ejecutivo, especialmente la reforma laboral y la reforma a la salud. En medio de la movilización, el presidente Petro se dirigió a los asistentes con un discurso en el que enfatizó la necesidad de estos cambios para el futuro del país.

Uno de los asistentes más activos en la jornada fue el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que no solo participó en la manifestación, también utilizó sus redes sociales para difundir imágenes y mensajes sobre la convocatoria. A través de su cuenta en X, Bolívar compartió varias fotografías con las que pretendía demostrar la magnitud de la movilización y la cantidad de ciudadanos que habían salido a las calles en respaldo del Gobierno.

Las marchas apoyaron las reformas laborales y de salud propuestas, pero la polémica desvió el foco del evento - crédito @GustavoBolivar/X

Sin embargo, la publicación de Bolívar desató una fuerte controversia. Usuarios de la red social notaron que al menos una de las imágenes compartidas no correspondía a las marchas de este martes, sino que se trataba de una fotografía antigua. El mensaje con el que acompañó las fotos decía: “El pueblo notificó hoy a los congresistas que quieren hundir las reformas: no nos representan. Decimos #SíALaConsulta”. Pero, en cuestión de minutos, varios internautas señalaron que al menos una de las imágenes no era de la jornada del 18 de marzo.

El exministro de Comercio José Manuel Restrepo fue uno de los primeros en responder, asegurando que, en realidad, eran dos las fotos que no correspondían a la manifestación del día. Su comentario generó una ola de reacciones en la red social, donde múltiples usuarios criticaron duramente a Bolívar, acusándolo de difundir desinformación con el objetivo de exagerar la magnitud de las marchas.

José Manuel Restrepo aseguró que dos de las imágenes difundidas por Bolívar no eran de la marcha del 18 de marzo - crédito @jrestrep/X

Las respuestas no tardaron en llegar, y entre los comentarios más llamativos hubo quienes sugirieron sanciones para quienes difunden información engañosa. “A los que hacen #fakenews deberían mandarlos a la cárcel unas semanas”, escribió un usuario. Otros comentarios fueron aún más duros: “O sea que tiene colección de fotos para editar y hacer creer lo contrario (…) Como lo dije anteriormente, son la peor de las vergüenzas. Miserables que juegan con la ignorancia de los menos favorecidos. Mentiroso (…), payaso, mentiroso; cómo se te van a ir dos fotos de hace 6 años, así son todos ustedes, tramposos, primero cae un mentiroso que un cojo”.

Ante la creciente polémica, Bolívar intentó aclarar la situación con un nuevo mensaje en X. En esta segunda publicación, reconoció el error y ofreció disculpas. “En el anterior tuit se me fue una foto equivocada. Disculpas. Estas de Bogotá son de hoy. Petro no está solo. Plazas llenas en toda Colombia. Ante la bofetada del Senado a sus derechos, el pueblo está listo para representarse a sí mismo. Los invito a la campaña del ‘sí’”, escribió el director de Prosperidad Social.

El director de Prosperidad Social pidió disculpas al admitir el error en las imágenes compartidas - crédito @GustavoBolivar/X

A pesar de su retractación, la controversia no se disipó del todo. Algunos sectores de la opinión pública consideraron que el error no era menor y que afectaba la credibilidad de la manifestación y del propio Gobierno. En contraste, los seguidores de Bolívar defendieron su postura, argumentando que lo importante era el mensaje de respaldo a las reformas y no la procedencia de una imagen en particular.

El episodio generó un debate más amplio sobre la veracidad de la información en redes sociales y el papel que juegan los funcionarios públicos en su difusión. En un contexto en el que las redes son una herramienta fundamental para la comunicación política, la precisión de los datos y la autenticidad de las imágenes cobran una relevancia aún mayor.