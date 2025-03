Petro pidió a los manifestantes seguir sus instrucciones contra las élites por las reformas: “No admitimos tiranías”

Gustavo Petro criticó a los congresistas que se oponen a las reformas y los acusó de arrodillarse ante el “dios dinero” - crédito @infopresidencia/X

En medio de las manifestaciones en apoyo a las reformas sociales impulsadas por su Gobierno, el presidente Gustavo Petro dirigió un discurso en el que reiteró su llamado a la movilización ciudadana y a la defensa de los proyectos que actualmente enfrentan obstáculos en el Congreso de la República. Durante su intervención, el mandatario mostró la necesidad de continuar con la consulta popular como mecanismo de participación para impulsar las iniciativas que han sido objeto de debate y controversia en el Legislativo.

Desde las primeras horas del 18 de marzo, miles de manifestantes se reunieron en el parque Nacional de Bogotá y avanzaron en una marcha hasta la plaza de Bolívar. Luego de que esto ocurriera, en el Senado se preparaba la votación final sobre la reforma laboral, no obstante, el ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que el resultado en el Congreso ya no era determinante, ya que tanto él como el presidente y el Gobierno centraron su atención en la consulta popular, con el propósito de que sea la ciudadanía quien decida el rumbo de esta iniciativa, así como de la reforma a la salud.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Insistiremos en la consulta popular por las reformas, estamos viviendo la Constitución”, expresó el jefe de Estado en su alocución, que se extendió por cerca de 40 minutos. En su discurso, el presidente insistió en la importancia de garantizar los derechos laborales y sociales a través de los cambios estructurales que su Gobierno propuso, a pesar de la oposición que encontraron en diversos sectores políticos y económicos.

La multitudinaria marcha en Bogotá reflejó el apoyo de sectores ciudadanos a las reformas impulsadas por el presidente - crédito Ovidio González/Presidencia

Durante su intervención, el presidente Petro cuestionó a los congresistas que han bloqueado las reformas, señalando que algunos legisladores abandonaron el compromiso con el pueblo colombiano para favorecer intereses particulares. “Los parlamentarios que se han ido contra el pueblo, que han traicionado al pueblo, a sus representantes más queridos y al pueblo de Colombia (...) lo han hecho por la codicia y se han arrodillado al rico epulón, se han arrodillado a un Dios falso que es el dios dinero”, afirmó el mandatario.

Estas declaraciones reforzaron la narrativa del Gobierno sobre la existencia de una élite política y económica que, según Petro, busca impedir el avance de las reformas que beneficiarían a las mayorías. En este sentido, el presidente instó a los ciudadanos a mantenerse movilizados y a respaldar activamente las iniciativas del Ejecutivo.

Llamado a la continuidad de la movilización social y rechazo a la tiranía

En su discurso, Petro hizo referencia a la historia del país y evocó la lucha de Simón Bolívar para justificar la movilización social como una herramienta legítima de transformación. “Cuando la tiranía contra el pueblo se impone, nos lo enseñó Bolívar, el padre fundador y libertario de esta patria, el pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible, no admitimos tiranías”, enfatizó el presidente.

Petro criticó a los sectores que, según él, buscan frenar las reformas y llamó a los ciudadanos a mantenerse en las calles - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El mandatario hizo un llamado a los manifestantes a seguir sus directrices en la lucha contra las élites que, según él, han controlado el país durante décadas.

“Porque ya ellos no son seres humanos. Y cuando eso sucede, cuando la tiranía contra el pueblo se impone, no lo enseñó (Simón) Bolívar, el padre fundador y libertario de esta patria, el pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible. No admitimos tiranías. Luchamos, muchos indígenas y negros murieron muchos en este país luchando por la libertad y acabando los monarcas, tratando de construir una república que gritamos con orgullo a todo el mundo y una bandera cuya mitad es la misma bandera de Haití, la primera gran revolución de América hecha por los negros que decidieron en rebelión cortar las cadenas y acabar con la esclavitud”, señaló Petro arriba de una tarima en la plaza de Bolívar.

Con estas palabras, el presidente vinculó su llamado a la movilización con procesos históricos de lucha por la libertad y la justicia, reivindicando el papel de los sectores históricamente marginados en la construcción de la nación.