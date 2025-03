Escándalo de la Ungrd: Luis Fernando Velasco fue señalado por la Fiscalía por direccionamiento de contratos para congresistas y contratistas

El exdirector de la Ungrd Olmedo López dio luces sobre presuntas actividades corruptas en la entidad, implicando al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por lo que él se defendió - crédito Infobae

Continúan las revelaciones sobre el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Olmedo López, exdirector de la entidad, dio más detalles ante la Corte Suprema de Justicia del cónclave para entregar dineros a congresistas para aprobar las reformas sociales de Petro.

El exfuncionario testificó en contra del exministro del Interior Luis Fernando Velasco. De acuerdo con López, Velasco habría intentado negociar contratos por $80.000 millones para asegurar votos en la Comisión Primera del Senado, con el objetivo de impulsar la reforma a la salud.

Incluso, mencionó que el ex jefe de la cartera política habría confesado: “Estoy negociando, dijo el doctor Velasco, ministro del Interior, para sacar adelante en la Comisión, no dijo cuál, la reforma y que pasen la reforma a la salud. Me están pidiendo en contratación 80.000 millones de pesos para los congresistas. Yo arranqué la oferta en 35.000. Voy a ver cuánto logro negociar con ellos”, dijo López ante el alto tribunal, haciendo referencia a una conversación que tuvo con Velasco.

Luego de la revelación del exdirector de la Ungrd, la Fiscalía General de la Nación mencionó durante una audiencia que el ex alto funcionario sí habría dado la orden para realizar la dirección de contratos y ganarse el favor de varios congresistas y contratistas.

“Usted, Olmedo López, se reunió con el parlamentario Chaux Flores con el fin de materializar la instrucción del ministro Velasco Chávez. Esto es entregar contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres por un valor de 35.000 millones de pesos. Y acordó con el senador direccionar un proyecto contractual en el municipio de Sahagún, Córdoba”.

El ente acusador también hizo un recuento de los contratos de la Ungrd que habrían sido redireccionados por Velasco. Además, aclaró que fueron dados luego de que estalló el escándalo de los 40 carrotanques en La Guajira.

“Para direccionamiento de la contratación, estos proyectos contractuales objeto de la presente imputación no alcanzaron a celebrarse por la unidad, en razón al escándalo de irregularidades en la contratación de la entidad… Los hechos jurídicamente relevantes del delito de interés indebido en la celebración de contratos relacionados con el proyecto contractual”, señaló la Fiscalía.

A lo largo de la diligencia, el órgano de control sostuvo que los contratos que habría direccionado el exjefe de cartera eran de proyectos para mitigar el impacto climático en los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar.

Aunque el exministro no se ha pronunciado sobre la decisión de la Fiscalía General de la Nación, en reiteradas ocasiones se ha defendido de las acusaciones de Olmedo López, de hecho, lo denunció por los delitos de injuria, calumnia.

“Es bueno recordar que a este señor lo tengo denunciado por injuria, calumnia y por fraude procesal por estas afirmaciones, y espero que en este proceso señale de qué contratos habla y a qué congresistas se refiere, recordando que el proyecto de ley al cual se refiere fue negado por el congreso en medio de un debate público y transparente”, afirmó.

De igual manera, Velasco enfatizó en que las declaraciones en las que resultó salpicado son un intento de los verdaderos involucrados en desviar la atención a costa de su integridad.

Incluso, dijo que entre sus propósitos también está la de conocer el material probatorio de su defensa que lo llevará a pagar una condena y no perder los beneficios que obtuvo por colaborar con la Fiscalía General de la Nación.

“Él intenta hacerme el debate mediático para conocer las pruebas que tengo y que lo llevarán a una condena y a la pérdida de beneficios que negoció con la Fiscalía”, escribió en X.