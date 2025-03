EN VIVO: se hundió la reforma laboral de Petro, hay tensión en la Comisión Séptima del Senado

Entre los argumentos de los senadores para hundirla está que no genera empleo, sino que lo destruye (el Banco de la República dice que se destruirían hasta 450.000 empleos formales), así como impulsa la informalidad en vez de buscar la reducción de esta.

En medio del debate, el ministro del Trabajo, Antonino Sanguino, afirmó que el Gobierno nacional no cederá ante presiones ni permanecerá inactivo frente a los obstáculos que enfrenta la reforma laboral en la Comisión Séptima del Congreso de la República. Enfatizó en el propósito de esta iniciativa de cerrar brechas, garantizar derechos laborales y adaptarse a los cambios tecnológicos.

En opinión de Sanguino, el desarrollo democrático y los derechos laborales no deben desviarse por intereses contrarios a la reforma. Por eso, expresó su descontento hacia los ocho senadores que presuntamente buscan frenar la discusión. “Esperemos que le quede algo de sensatez a los ocho senadores que pretenden sepultar la discusión en el Congreso de la República. Nosotros vamos a insistir hasta el final” , resaltó el ministro, al puntualizar que el Gobierno no se limitará a la gestión institucional, sino que llevará su respaldo a las calles.

Golpe letal al empleo

En lo que va del debate se han presentado fuertes intervenciones. Por ejemplo, el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, y uno de los que firmó la ponencia de archivo, presentó su posición al decir que “la reforma laboral es un golpe letal al empleo, a las empresas y a la familia colombiana. No crea trabajo, no ayuda a los informales, no beneficia a los desempleados y mucho menos a los jóvenes”.