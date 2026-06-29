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Pinzón pide desmontar la paz total y priorizar seguridad con inteligencia y tecnología

El exministro de Defensa aseguró que el próximo Gobierno debe levantar las mesas de diálogo y fortalecer a la Fuerza Pública para recuperar control territorial

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Con su inclusión en la Gran Consulta por Colombia, Juan Carlos Pinzón busca revitalizar una coalición que se enfrenta a una elección crucial - crédito Juan Carlos Pinzón /Facebook
Exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón- crédito Juan Carlos Pinzón /Facebook

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón planteó que el próximo Gobierno debe desmontar las mesas de diálogo de la llamada paz total y reemplazarlas por una estrategia de sometimiento a la justicia contra los grupos criminales. Para el exfuncionario, la seguridad debe convertirse en la prioridad central del nuevo cuatrienio, por su impacto directo en la vida de los ciudadanos y en la economía nacional.

En entrevista con El Tiempo, Pinzón sostuvo que no hay un tema más importante para los colombianos que la seguridad. Según dijo, existen zonas donde los grupos armados dominan la vida de las personas, mientras en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga la extorsión contra empresarios y pequeños comerciantes se volvió dramática.

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El exministro también relacionó el deterioro de la seguridad con la falta de inversión y empleo. A su juicio, si no hay garantías en las regiones, tampoco llegarán nuevas vías, proyectos de infraestructura, desarrollo minero, plantas de producción o iniciativas agrícolas capaces de generar riqueza.

Juan Carlos Pinzón reafirma su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, defendiendo la capacidad del gobierno para realizar aspersiones sin poner en riesgo la vida humana - crédito Juan Carlos Pinzón/Facebook
Exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón - crédito Juan Carlos Pinzón/Facebook

Críticas a la paz total

Pinzón afirmó que Colombia se volvió “campeón mundial” en procesos de paz, pero advirtió que muchos de esos mecanismos dejaron de ser herramientas para alcanzar la paz y terminaron convertidos, según él, en modelos de impunidad. En esa línea, cuestionó el Acuerdo de La Habana y la política de paz total del gobierno Petro.

Para el exministro, las mesas instaladas durante este Gobierno han contribuido a una expansión criminal y a un incremento de la violencia. “Eso les está trayendo a los colombianos más violencia, más impunidad y unas organizaciones criminales más fuertes que nunca”, afirmó al ser consultado sobre si esos espacios deberían terminarse.

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Pinzón planteó que el nuevo Gobierno debe impulsar mecanismos eficaces de sometimiento de los grupos criminales, acompañados por una justicia capaz de imponer sanciones efectivas. También mencionó la necesidad de construir nuevas cárceles y coordinar al Ejecutivo, al Congreso y a la Rama Judicial para sacar adelante las normas necesarias.

Un grupo de empresarios firmó una carta solicitando a Juan Carlos Pinzón asumir una candidatura presidencial - crédito uan Carlos Pinzón Bueno/Facebook
Exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón - crédito Juan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

Inteligencia, tecnología y Fuerza Pública

Sobre la recuperación del control territorial, Pinzón señaló que no se debe actuar solo con opiniones, sino con un análisis integral de cada región. Según dijo, las Fuerzas Armadas deben fortalecerse en inteligencia, capacidades operacionales, tecnología y personal suficiente para ejercer una presencia efectiva.

El exministro insistió en que no se trata de volver al pasado, sino de adaptar la seguridad a una revolución tecnológica mundial. En ese punto mencionó el uso de inteligencia artificial aplicada al comando y control, drones y sistemas autónomos para vigilancia, inteligencia y apoyo operacional.

Exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón - crédito Colprensa
Exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón - crédito Colprensa

También advirtió que los grupos armados han tenido una expansión significativa y que las economías ilegales, como la cocaína y el oro ilegal, tienen hoy un peso enorme. Según su lectura, ese flujo de recursos les da poder a las organizaciones criminales y aumenta la gravedad del desafío para el Estado.

Pinzón defendió la cooperación con Estados Unidos, país donde fue embajador, y dijo que puede ayudar a golpear a quienes atentan contra la vida y los derechos de los colombianos. Sin embargo, aclaró que la seguridad no depende únicamente de la Fuerza Pública, pues también requiere justicia efectiva, desarrollo social, crecimiento económico y alternativas de ingreso.

Frente al estado de las Fuerzas Militares, sostuvo que existe un capital humano extraordinario, pero golpeado por reducción de recursos, menor capacidad para mantener aeronaves, acceso limitado a nuevas tecnologías y salidas de oficiales que, según él, hoy hacen falta.

Finalmente, sobre el perfil del próximo ministro de Defensa, Pinzón evitó hablar de nombres. Dijo que esa decisión corresponde exclusivamente al presidente electo y que, terminado el proceso electoral, la actitud de todos debe ser permitir que el país avance.

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