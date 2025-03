Colombianos que viajan a Europa, atentos: la Cancillería dio recomendaciones claves para ir al ‘Viejo continente’

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró la importancia de viajar con información clara y suficiente, por lo que hace un llamado a los ciudadanos colombianos para que estén atentos a los posibles engaños o procesos migratorios irregulares - crédito EFE

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos que planean viajar a Europa, en respuesta al creciente flujo de viajeros hacia este continente.

Entre los puntos destacados, la entidad destacó la importancia de cumplir con los requisitos migratorios, respetar los tiempos de permanencia permitidos y evitar procesos irregulares que puedan derivar en sanciones legales o problemas migratorios.

De acuerdo con la dependencia, uno de los aspectos más relevantes es la necesidad de cumplir estrictamente con las normativas de entrada al país de destino. La presentación de documentos falsos advirtió la Cancillería, puede tener graves consecuencias, como la deportación, la inadmisión, la expulsión e incluso sanciones penales. Este llamado busca prevenir incidentes que afecten tanto a los viajeros como a las relaciones bilaterales con los países europeos.

El aumento de solicitudes de asilo y sus implicaciones

Una vez cumplidos los 90 días permitidos, los turistas no podrán regresar al territorio europeo durante los siguientes 90 días - crédito Canva

El Ministerio también abordó el tema de las solicitudes de asilo, un fenómeno que ha registrado un notable incremento en 2023. Según datos oficiales, el número de colombianos que han solicitado asilo en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) alcanzó los 203.000 casos este año. Ante esta situación, la Cancillería enfatizó la importancia de cumplir con los requisitos establecidos para este tipo de trámites.

En un comunicado, el ministerio advirtió que realizar una solicitud de asilo sin cumplir con las condiciones necesarias no garantiza beneficios como empleo, educación o residencia. Además, esta práctica puede generar consecuencias negativas, como la separación de las familias, la pérdida de recursos económicos y la posibilidad de enfrentar acciones legales. “Solicitar asilo sin cumplir los requisitos y sin tener la documentación verificable no garantiza empleo, educación ni residencia, y podría resultar en separación del núcleo familiar, pérdida de recursos y acciones legales”, señaló la entidad en el documento emitido.

Restricciones de tiempo para turistas en Europa

El ministerio advirtió que realizar una solicitud de asilo sin cumplir con las condiciones necesarias no garantiza beneficios como empleo, educación o residencia -crédito EFE

Otro de los puntos destacados por la cartera se refiere al tiempo de permanencia permitido para los turistas en Europa. Según explicó la Cancillería, los viajeros colombianos deben calcular cuidadosamente los días de estancia en el territorio europeo, ya que el límite máximo es de 90 días dentro de un período de 180 días. Este límite aplica para todo el territorio europeo, no por cada país que visita el turista.

Además, el ministerio advirtió que exceder este tiempo puede resultar en la inadmisión por parte de las autoridades migratorias. Además, una vez cumplidos los 90 días permitidos, los turistas no podrán regresar al territorio europeo durante los siguientes 90 días. “Si ingresa como turista, sus actividades deben ser estrictamente turísticas. Debe respetar el tiempo de permanencia que le aprueben y, en general, todas las leyes dispuestas. El no ser ciudadano de un país no lo exime de cumplir sus normas”, puntualizó la dependencia.

Prevención de fraudes y procesos irregulares

El ministerio busca garantizar que los colombianos que viajan a Europa lo hagan de manera segura y respetando las normativas internacionales - crédito Pixabay

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró la importancia de viajar con información clara y suficiente, por lo que hace un llamado a los ciudadanos colombianos para que estén atentos a los posibles engaños o procesos migratorios irregulares. Este tipo de situaciones, según la entidad, no solo ponen en riesgo a los viajeros, por lo que también pueden derivar en sanciones legales y complicaciones adicionales.

Con estas recomendaciones, el ministerio busca garantizar que los colombianos que viajan a Europa lo hagan de manera segura y respetando las normativas internacionales. La Cancillería instó a los ciudadanos a informarse adecuadamente antes de emprender su viaje y a cumplir con todas las disposiciones legales para evitar inconvenientes durante su estancia en el extranjero.