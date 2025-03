Actor de ‘Sin senos no hay paraíso’ preocupó a sus fans tras cumplir varios días hospitalizado: narró los angustiantes momentos que ha vivido

El actor compartió un video en donde detalla los complicados momentos que está pasando por cuenta de su salud - crédito @julianbeltran_actor / Instagram

El actor colombiano Julián Beltrán, conocido por su participación en producciones como Sin senos sí hay paraíso y Amar y vivir, ha generado preocupación entre sus seguidores tras compartir que lleva más de una semana hospitalizado debido a problemas de salud relacionados con su estómago.

Según informó el martes 11 de marzo a través de sus redes sociales, se encuentra bajo atención médica, lo que ha despertado una ola de mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de sus colegas y admiradores.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Beltrán mostró imágenes de su estancia en el hospital, donde se le observa en una camilla, con sondas y canalizado.

Estas imágenes han causado alarma entre sus seguidores, quienes han expresado su preocupación por el estado de salud del actor. Aunque no ha ofrecido detalles específicos sobre su diagnóstico, el actor compartió una reflexión que apunta a las posibles causas de su situación, vinculándolas a un estilo de vida que descuidó su bienestar físico y emocional que afectaron su sistema digestivo.

El actor Julián Beltrán lleva varios días hospitalizado por problemas de salud relacionados con su estómago - crédito @julianbeltran_actor / Instagram

En su mensaje, el actor expresó: “Cuando toca, toca muchachos, se llama descuido, se llama dejar para después, se llama no hacer caso, también se llama angustia, somatizar todas las cargas, tristezas y preocupaciones en el estómago, se llama culpa. Pero de esta salimos como siempre”.

Estas palabras han sido interpretadas como una advertencia sobre la importancia de atender los síntomas a tiempo y no postergar las visitas al médico.

El actor también señaló que las emociones negativas, como la angustia y la tristeza, pueden manifestarse físicamente, afectando órganos tan importantes como el estómago. Este tipo de somatización, según lo que compartió, parece haber sido un factor determinante en su estado actual.

Aunque no se ha confirmado un diagnóstico específico, el mensaje de Beltrán resalta la necesidad de priorizar la salud física y mental, algo que, según su relato, había dejado de lado.

El video que ya cuenta con más de 1.400 me gusta, también fue el espacio para que otras celebridades como Maleja Restrepo, Juan Pablo Llano, entre otros le enviaran los mejores deseos al actor.

“Un abrazote Juli”, escribió Maleja, “abrazote hermano, fuerza”, comentó Llano, “Con toda, lo importante es que reconoces todo eso… 🙏👏❤️ Mucha luz en tu proceso de aprendizaje”, “Se llama healing, se llama sanando, se llama el cuerpo hablando, se llama amor, se llama todo está bien, se llama recibimiento, se llama dejar ir”, “Don Julián , espero que te recuperes muy pronto”, “Julián, mis mejores deseos de fuerza y fe”, fueron otras reacciones de los internautas y conocidos del actor.

Actor de ‘Sin senos no hay paraíso’ también tiene problemas de salud después de ser atacado con ácido

Otro de los actores que hizo parte de la famosa novela colombiana, también confesó hace un par de meses que su salud y carrera se vieron afectadas después de ser víctima de un ataque con ácido.

Luis Soler, un actor colombiano que participó en reconocidas producciones televisivas como Tu Voz Estéreo y Francisco, el matemático. vive hoy una realidad muy distinta, debido a un ataque con ácido que le causó ceguera parcial, se ve obligado a pedir dinero en los buses para sobrevivir.

El actor Luis Soler estuvo en producciones exitosas como 'Sin senos no hay paraíso' o 'Francisco el matemático' (2017) - crédito redes sociales

Soler aborda los vagones del sistema de transporte público para compartir su testimonio con los pasajeros. “Mi nombre es Luis Soler, para mí es muy incómodo hacer esto, pero no tengo otra manera de ganarme la vida”, comienza diciendo el actor, quien asegura que su situación actual lo ha llevado a recurrir a esta última opción para cubrir sus necesidades básicas, como comida y alojamiento.

El actor explica a los pasajeros que su carrera en la actuación se vio truncada tras el ataque con ácido que sufrió hace algunos años. Este hecho no solo le dejó secuelas físicas, como la pérdida parcial de la vista, sino que también lo alejó de las oportunidades laborales en el mundo del entretenimiento.

“Salí en Sin senos no hay paraíso, Tu Voz Estéreo y Francisco, el matemático, entre otras muchas telenovelas, pero por mi condición ya no me dan papeles en ninguna parte”, relata Soler en su discurso. Además, invita a quienes lo escuchan a buscar su nombre en internet para corroborar la veracidad de su historia.

Luis Soler en 'Sin senos no hay paraíso' - crédito Caracol Televisión

El ataque con ácido no solo afectó su salud, sino que también lo dejó en una situación económica precaria. Según el actor, no cuenta con un seguro médico que le permita acceder a los tratamientos necesarios para mejorar su calidad de vida.