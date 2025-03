A pesar de haber llegado a un acuerdo entre arroceros y el Gobierno nacional, gremio campesino extiende bloqueos en Norte de Santander

El gremio arrocero anunció que las vías intervenidas tendrán paso hasta las 8 de la noche del 12 de marzo - crédito Colombia Oscura

El paro del gremio arrocero en Norte de Santander continúa generando complicaciones en la región, pese al anuncio del gobierno nacional de que las protestas habrían llegado a su fin después de nueve días de bloqueos y pérdidas económicas.

La situación en el terreno sigue siendo crítica, con algunas de las principales vías de la región afectadas por las movilizaciones de los cultivadores de arroz.

En la noche del martes, el gremio arrocero anunció que los bloqueos permanecerían activos el miércoles 12 de marzo en puntos estratégicos de Norte de Santander, entre ellos, las vías que conectan a El Zulia, Ocaña, Catatumbo y Puerto Santander.

Según los líderes del paro, el cierre de las vías inició a las 5:30 de la mañana y se extenderá hasta las 8:00 de la noche, exceptuando ciertos pasos humanitarios.

Los arroceros siguen exigiendo garantías por parte del Gobierno nacional en esa zona del país a pesar de haber llegado a un acuerdo

De acuerdo con el diario La Opinión, de Cúcuta, en un comunicado difundido a través de redes sociales, los manifestantes hicieron un llamado a transportadores de vehículos de carga pesada, camiones carboneros, empresas transportadoras de pasajeros y productores locales para que tomaran las precauciones necesarias ante las restricciones en las carreteras.

El mensaje incluía a compañías como Cotaxi, Cotrascat, Coopetran y Catatumbo, además de otras industrias como Oleonorte, Coopar, Palmanorte y patios de carbón.

“Se informa a los señores transportadores de carga pesada, tractomulas, camiones carboneros, así como a las empresas Cotaxi, Cotrascat, Coopetran, Catatumbo y demás compañías de transporte público de carga y pasajeros, vehículos particulares y lecheros, así como a las empresas Oleonorte, Coopar, Palmanorte y Patios de Carbón, que a partir de las 5:30 de la mañana del miércoles 12 de marzo no habrá paso hasta las 8:00 de la noche”.

El sector conocido como Trigal del Norte, ubicado en la vía entre Cúcuta y Puerto Santander, es uno de los puntos más afectados por los bloqueos.

De acuerdo con los organizadores de las protestas, la medida responde a las exigencias que el gremio viene planteando desde hace días, centradas en la petición de mayores garantías para los pequeños y medianos arroceros de la región.

Los manifestantes darán vía a ciertas horas con el fin de ser escuchados

A pesar de los bloqueos, los manifestantes aseguraron que se permitiría el paso humanitario de vehículos que transporten casos de emergencia.

Asimismo, acordaron abrir las vías temporalmente para que avance una caravana de representantes de Fedearroz y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Este gesto se enmarca dentro de los compromisos asumidos durante las recientes negociaciones, en las que se pactó la realización de un día de campo para analizar experimentos relacionados con el manejo del complejo sogata, responsable del virus de la hoja blanca del arroz.

“En cumplimiento de los compromisos pactados el 7 de marzo para el día de campo sobre el demostrativo de variedades y manejo integrado del complejo sogata-virus de hoja blanca del arroz”

Se mantiene el bloqueo en el sector de Trigal del Norte, en la vía Cúcuta-Puerto Santander

Las protestas del sector arrocero han provocado pérdidas económicas significativas para Norte de Santander, afectando tanto a productores como a transportistas y comerciantes de la región. Entre las principales demandas del gremio se encuentran la implementación de políticas públicas que protejan los precios del arroz y generen un equilibrio frente a la competencia de mercados internacionales.

Los arroceros también insisten en medidas para mitigar el impacto de las plagas y enfermedades que afectan el rendimiento de sus cultivos, como el virus de la hoja blanca, que ha golpeado la producción durante las últimas temporadas. La falta de subsidios y financiamiento adecuado para los pequeños agricultores se suma a los factores que mantienen encendida la protesta.

Hasta el momento, las autoridades locales y los líderes arroceros no han proporcionado una fecha tentativa para el levantamiento total de los bloqueos. En tanto esto no ocurra, la población del departamento enfrenta dificultades en la movilidad y suministro de bienes básicos, en particular en las zonas rurales más alejadas de los centros urbanos.

Las negociaciones continúan siendo clave para resolver el conflicto. Mientras tanto, las comunidades afectadas esperan que el diálogo entre las partes arroje soluciones prontas y efectivas a esta problemática.