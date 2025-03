Coco arremetió contra La Liendra tras su salida de ‘La casa de los famosos’: lo llamó “tibio”

Coco se despachó contra La Liendra luego de salir de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Aunque Gonzalo Escobar fue eliminado por el público en la sexta semana de La casa de los famosos Colombia 2025 tras declararle la guerra de forma directa a Melissa Gate y La Liendra, el actor recordado por su participación en la serie juvenil Oki Doki no se quiso quedar callado fuera del programa y continúo sus ataques hacía el influencer paisa. “Según él no se quiere meter en nada, pero se mete en todo”.

De acuerdo con lo declarado por el también emprendedor pereirano que trató de explicar cómo se dio el juego dentro del reality del que salió afectado por querer dar la contienda de frente, Mauricio Gómez no se estaría mostrando tal cual es para evitar entrar en conflictos con otros habitantes.

“Es un personaje tibio. Me acabo de dar cuenta que es un personaje tibio, porque a mí me dice una cosa, pero luego a los demás dice otra”, afirmó.

Para Escobar, los consejos de La Liendra más allá que aportarle a su juego terminaron siendo una interferencia en la revelación del personaje que planeaba mostrar para revolucionar ‘la casa’ y la competencia. Además, afirmó, que poco a poco fue entendiendo cómo funcionaban determinados habitantes a los que quiso atacar para derrumbarlos, pero él no lo dejó, a pesar de que ya contaba con la aprobación de “el Jefe”.

“Yo iba a acabar con Yina y con Karina, les iba a dar con toda y yo empecé a maquinar un personaje. Yo me siento con el jefe, y le digo, jefe quiero hacer esto, tan, tan, usted me lo permite”, relató Gonzalo.

No obstante la rivalidad entre Yina Calderón y Melissa Gate se estaba robando el show y Coco debió esperar un poco para llevar a cabo su plan. Justo en la actividad en la que los habitantes imitaban a uno de sus compañeros Escobar quiso aprovechar para sacar a la luz su as bajo la manga.

“Yo iba a usar a La Liendra, yo me iba a rapar todo, todo ahí en en el pro en en el lo que iba a hacer en mi actividad. Yo puse la Yo puse la silla acá en el comedor, la cámara estaba canto.

Coco salió de ‘La casa de los famosos Colombia 2025′ por decisión del público

Las palabras del actor han generado revuelo en redes sociales, donde varios internautas han expresado su opinión sobre el influenciador. Algunos consideran que su estrategia en la competencia no ha sido la mejor: “Este es como Yaya, acomodan todo a su favor, jajaja, por eso están afuera”, comentó un usuario.

“Yo le dije a la Liendra, mira vas a hacer esto, me vas a rapar y ta, ta, ta. Y al final él me dice: Ay, ‘Coquito’ muy chévere, muy bacano, pero ojo, ojo, que que ellos entiendan que yo no estoy contigo”, reveló.

La siguiente en la lista, era Melissa Gate, no obstante, Coco atacó justo cuando la creadora de contenido barrió en votaciones y se llevó al mayoría de reconocimientos en los premios de La casa de los famosos Colombia 2, y la elegida como villana favorita emprendió campaña para que su fandom le ayudara a sacarlo.

“Después vio que iba por Melissa, entonces de una inmediato él, hey, brother, sí, sí, chévere, pero tal cosa, entonces intervenía porque la sentía muy fuerte e intocable. Yo analicé a Melissa porque llevó muchos años en esto de la televisión y he conocido muchos personajes, a ella le gusta es ridiculizar a la gente, pero entonces La Liendra es de esas personas que te hablan al oído, pero luego no dan la cara y trata de quedar bien con todo el mundo”, añadió.

“Si eso es ‘lali’ y muchas cosas más”, “si Melissa se lo propone saca a maduro de Venezuela”, “no quería darle la razón a Coco, pero sí, están muy tibios muchos, no solo La Liendra, están jugando mucho a lo seguro”, “¿dónde se vota para sacar a Coco de Colombia?”, “Coco tiene toda la razón, Melissa no aporta solo ataca y ridiculiza a los demás ojalá no gane”, “Coco está ardido porque no lo salvaron”, son paret de los comentarios de los cibernautas.