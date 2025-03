Jery Sandoval arremetió en contra de sus compañeras en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No aguanté la mala energía de las brujas”

Jery Sandoval arremetió contra varias de las participantes de 'La casa de los famosos Colombia' llamándolas brujas - crédito @lacomadritaof_/X

Jery Sandoval es recordada por haber formado parte de la exitosa producción Los Reyes, donde interpretó a una joven sumisa y bondadosa, una imagen completamente diferente a la que se conoce de su vida real. Su paso por La casa de los famosos Colombia estuvo salpicado por la polémica, al abandonar la competencia por un conflicto que se generó entre ella y Yaya, a la que enfrentó directamente.

A través de su cuenta de Instagram, Sandoval compartió su percepción de lo que verdaderamente ocurrió en la casa estudio cuando ocurrió el impasse con Yaya, La Jesuu y Emiro Navarro. En su publicación, la actriz aseguró que no soportó la energía de varias de sus compañeras con las que tuvo conflictos y que en varios videos hablan de su expulsión.

Jery Sandoval arremetió contra varias de las participantes de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @letengoelchisme/IG

Otro de los pronunciamientos que emitió la actriz, tiene que ver con que para evitar que abandonara la competencia “mandaron a 7 personas para convencerme todos los días que no me fuera, pero no aguanté la mala energía de las brujas”. Agregó que contrario a lo que dicen de la actriz, no anda rogando ni mendigando, mucho menos “metiéndome con cualquier hombre de ofrecida, regalada para estar…”.

Otro de los datos que entregó la exparticipante del formato de convivencia, conoció que a través de un grupo de WhatsApp las mujeres habían dicho que “se acostarían con todos los machos de la casa … ese oso que ustedes han visto”. Esto provocó las reacciones de varios de los seguidores de la competencia, que expresaron su opinión sobre la necesidad de que la actriz visite a un psiquiatra.

Actualmente se desempeña como Dj y sube frecuentemente contenido a sus redes sociales - crédito @jerysandovaloficial/Instagram

Entre los comentarios que más destacan en la publicación replicada por la cuenta de Le tengo el chisme, destacan: “Llévenla al psiquiatra”; “creo que Jery salió muy mal de esa casa con apenas el tiempo que permaneció en la competencia”; “insisto que esta nueva temporada tiene muchos inconvenientes y apenas están saliendo los estragos”, entre otros.

Así fue la pelea entre Jery Sandoval y Yaya Muñoz

Todo comenzó cuando Jery expresó públicamente que, pese a su intención de mantener una relación cordial con Emiro Navarro dentro de la casa estudio, tenía diferencias previas con el influencer costeño. Según la actriz y artista, antes de ingresar al programa, el creador de contenido no la saludó y mencionó supuestas alianzas en redes sociales que la habrían afectado.

Jery Sandoval expuso diferencias con Emiro Navarro y Yaya Muñoz intervino, desatando una fuerte discusión que casi termina en un enfrentamiento físico - crédito @dahianlorena/Instagram - @lacomadritaof_ /X - redes sociales

En medio de esta discusión, Yaya, conocida por su participación en el programa Guerreros, decidió intervenir en defensa de Emiro, sugiriéndole a Jery que no tomara los comentarios de manera personal; sin embargo, esta intervención no fue bien recibida por la actriz, que inmediatamente reprochó que ella se inmiscuyera en un asunto que, según ella, no le concernía.

“No, pero es que lo que es con él es conmigo. ¿Tú hablas de educación, fuiste educada?”, expresó Yaya Muñoz, lo que intensificó aún más la disputa. La conversación rápidamente se convirtió en un intercambio de gritos entre ambas, con palabras subidas de tono y una actitud desafiante que puso en alerta a sus compañeros.

La situación se salió de control y, en un momento de tensión, ambas participantes parecían estar dispuestas a llevar la confrontación a un nivel físico.

Jery Sandoval protagonizó un fuerte enfrentamiento con Yaya Muñoz y Emiro - crédito Colprensa

Entre gritos, insultos y otros ataques, Sandoval fue enviada al confesionario, donde debió recibir atención psicológica debido a lo alterada que se encontraba la actriz. Incluso, La Jesuu reaccionó también de manera airada al ver que la participante seguía gritando improperios en contra de Emiro, con quien tuvo inicialmente la pelea.

“Bueno, respetico pues, respetico pues (...) delante mío no lo tratés así”, dijo Valentina Ruiz mientras golpeaba con la palma de la mano la puerta del cuarto del confesionario.