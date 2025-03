Así fue el ataque a balazos en contra de una joven de 18 años en Bucaramanga

En las imágenes se ve el momento en el que la joven fue abordada por el sicario - crédito @Loquepasaenbuca / X

Un violento ataque ocurrió en el barrio Kennedy de Bucaramanga durante la jornada del miércoles 5 de marzo de 2025, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta azul Suzuki Gixxer llegaron al establecimiento comercial llamado Multiservicios Babalú, que queda ubicado en la carrera 10 #79N-32, y atacaron a bala a una joven de 18 años, que quedó con heridas graves tras recibir dos disparos alrededor de las 4:00 p. m..

Las primeras versiones entregadas por el brigadier general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indican que el ataque se produjo luego de un forcejeo entre la joven, identificada como Carol Nicoll Herrera Mojica y uno de los agresores, según información citada por el medio local Q’hubo Bucaramanga. Sin embargo, un video podría ser pieza clave del hecho, pues allí se ve cómo la víctima es impactada por el sicario sin ningún tipo de interacción, lo que lleva a crear nuevas hipótesis sobre el caso.

Y es que se habla de una posible venganza contra la joven, pues el criminal ingresó al local y le propinó dos disparos que impactaron a la víctima en el pecho y en el hombro izquierdo, según detallaron testigos del hecho al mismo medio. Luego del ataque, la joven fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al Hospital Local del Norte; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, los médicos decidieron remitirla al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde ingresó a cirugía. Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud actual.

El ataque generó preocupación entre los residentes del barrio Kennedy, que señalaron que no es la primera vez que se registran hechos de esta magnitud en el sector. En esta ocasión, los agresores ocultaron su identidad utilizando cascos con visores cerrados, lo que dificulta su identificación.

El medio local también reportó que los propietarios de Multiservicios Babalú han sido objeto de amenazas previas. De hecho, la dueña del establecimiento no se encuentra en Bucaramanga debido a intimidaciones que, según las autoridades, no han sido denunciadas formalmente. Incluso, un allegado a la propietaria relató que el 28 de febrero, dos hombres de contextura delgada se acercaron al local y preguntaron específicamente por ella. Al no encontrarla, se retiraron tras comunicarse con otras personas.

Aunque no se ha confirmado si existe una relación directa entre estos hechos y el ataque a Carol Nicoll Herrera Mojica, las autoridades comenzaron a investigar posibles vínculos. Además, se indicó que la Policía Metropolitana de Bucaramanga ya cuenta con información que podría ayudar a identificar a los responsables del atentado.

Después de lo sucedido, los dueños del establecimiento expresaron su preocupación por la presencia recurrente de motociclistas con actitudes sospechosas cerca del negocio, pues este patrón de comportamiento tiene en alerta a los trabajadores y vecinos, que temen que puedan ocurrir nuevos ataques. A pesar de las amenazas no se han implementado medidas de seguridad adicionales en el lugar.

El brigadier general Henry Yesid Bello destacó que las investigaciones están en curso y que se están recopilando testimonios y evidencias para esclarecer los hechos. Sin embargo, hasta el momento, no se han realizado capturas ni se ha identificado plenamente a los agresores.

Debido al ataque contra Carol Nicoll Herrera Mojica, se puso en evidencia la vulnerabilidad de los pequeños comerciantes frente a la delincuencia, por lo que las autoridades han reiterado la importancia de denunciar cualquier tipo de amenaza o comportamiento sospechoso para prevenir hechos similares en el futuro.

Mientras tanto, la comunidad espera que las investigaciones avancen rápidamente y que los responsables sean llevados ante la justicia, pues se han presentado varios delitos en el sector que reflejan la creciente inseguridad en Bucaramanga.