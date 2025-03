Reunión de líder feminista con Armando Benedetti para coordinar agenda contra la violencia contra la mujer sacudió las redes: “Una vergüenza”

Benedetti y su reunión con Viviana Vargas - crédito X

El 3 de marzo el ministro del Interior Armando Benedetti compartió en X una publicación en la que dio a conocer que estuvo reunido con Viviana Vargas, excoordinadora de Género y Diversidad de esa cartera ministerial. Dicho encuentro tuvo tres fines, anunciados por el funcionario:

Viabilizar la inversión en casas refugio dentro del Fonsecon. Viabilizar un sistema de alertas para la prevención de la violencia de género y por prejuicio. Convocar al primer Consejo Nacional de Seguridad para atender la emergencia por violencias basadas en género y a sectores diversos.

Benedetti habló de la agenda de violencia contra la mujer - crédito X

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Vargas, que ha sido criticada por varios sectores de la opinión pública, anunció que en los próximos días saldrá del Ministerio del Interior y que uno de sus últimos propósitos en esa cartera fue dejar establecida, con Benedetti, una agenda enfocada en evitar las violencias de género en Colombia.

“Renuncié y me iré finalizando la próxima semana una vez entregue lo que se me ha solicitado. Lo que sí hice, con la vehemencia e implacabilidad con la que siempre he defendido la causa, fue comprometer al ministro Benedetti para que se cumplan los acuerdos ya establecidos con las mujeres y las diversidades, principalmente los acuerdos relacionados a la prevención de violencias, que NO dan espera. Como feminista y líder de la agenda de género por el último año en Ministerio del Interior no podía dejar hundir el camino ya ganado en materia de derechos”, escribió Vargas.

Viviana Vargas se defendió de críticas - crédito X

Varios de los comentarios en relación con el mencionado encuentro fueron respondidos por la propia Viviana Vargas, que ha hecho énfasis en que la interlocución política y el reconocimiento de la mujer en ello es fundamental en el debate por las reivindicaciones de género.

Voceras feministas criticaron la reunión - crédito X

“Ese cuentico de que una mujer no puede sentarse frente a frente, cara a cara, ante un hombre con poder sin tener que arrodillarse o hacer concesiones muestra más el machismo que hasta algunas feministas tienen bien interiorizado”, escribió Vargas.

Defensa de Viviana Vargas - crédito X

Benedetti se reunió con mujeres del Partido Liberal

En la jornada de 5 de marzo Armando Benedetti, ministro del Interior, compartió una foto en la que aparece con algunas mujeres militantes del Partido Liberal a pocos días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

“¡Firmes con las mujeres del Partido Liberal!”, escribió en su cuenta de X el ministro político del Gobierno Petro, cuya presencia en el Gobierno ha sido criticada por una polémica de la que fue coprotagonista Adelina Guerrero, su esposa, que ha señalado que Benedetti no es un maltratador, así como por los audios en los que le habla con términos soeces a Laura Sarabia, actual canciller de la República.

El presidente Gustavo Petro se refirió al encuentro, replicando la fotografía y dando un mensaje sobre la posibilidad de establecer una mirada política común en el país.

“Claro que habrá un Frente Amplio en el país para profundizar una sociedad donde se abra oportunidades para todos y todas”, escribió en su cuenta de X.

Benedetti se reunió con mujeres liberales - crédito X

Para muchos analistas la verdadera motivación de Benedetti en establecer relaciones amistosas con los congresistas colombianos tiene que ver con su labor política de impulsar en el Congreso las reformas del presidente Gustavo Petro. De hecho, recientemente Benedetti firmó una carta dirigida a Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, solicitando al cuerpo legislativo que se acelere el segundo debate de la reforma a la salud, a través de un mensaje de urgencia: facultad que tiene el Ejecutivo para solicitarle a los congresistas que prioricen la discusión de un proyecto en específico, debido a los altos intereses que se tienen en juego.