Alerta por abandono masivo de mini cerdos en Pereira: pondría en riesgo la salud pública, según el concejal Héctor Hernández

El abandono de mini cerdos, conocidos también como mini pigs, ha comenzado a generar preocupación en Pereira, donde recientemente se reportó la presencia de cerca de 30 de estos animales en situación de calle.

Según informó el concejal de la ciudad, Héctor Hernández, este fenómeno podría agravarse si no se toman medidas inmediatas, ya que la reproducción descontrolada de estos animales podría derivar en una crisis mayor.

De acuerdo con lo expuesto por el concejal Hernández en una entrevista con BluRadio, este caso es inusual, ya que anteriormente los reportes de abandono se limitaban a uno o dos animales. Sin embargo, la aparición de un grupo tan numeroso ha encendido las alarmas. “Nos asustó mucho porque normalmente es de uno o dos animalitos. Ahora hablamos de un abandono de casi 30 animalitos y si no intervenimos, no vamos a tener solo perros y gatos”, afirmó el funcionario.

Un criadero, posible origen del problema

El concejal señaló que se presume que los animales fueron abandonados por un criadero que no logró comercializarlos. Según Hernández, esta hipótesis se basa en la cantidad de mini cerdos encontrados y en la falta de regulación sobre la cría de estos animales en el país. “Se presume que puede ser un criadero que decidió abandonarlos porque no lo comercializó y no lo podía tener y los votó en la ciudad”, explicó al medio citado.

El concejal también denunció la ausencia de normativas claras en Colombia para la cría y comercialización de mini cerdos - crédito @elmandelosperros / IG

Hernández advirtió que, de no intervenirse a tiempo, el problema podría escalar rápidamente debido a la alta capacidad reproductiva de los mini cerdos. “Si no se interviene, se empezarán a reproducir y tendríamos de 400 a 500 en situación de calle, un fenómeno que ha pasado en otros países”, alertó.

Falta de regulación y recursos: un obstáculo para el control

El concejal también denunció la ausencia de normativas claras en Colombia para la cría y comercialización de mini cerdos. De acuerdo con Hernández, no existe ningún criadero legalmente constituido en el país, lo que dificulta el control de esta actividad. “En Colombia no hay un solo criadero constituido legalmente. Uno toca puertas del ICA y lo mandan al municipio, pero no hay recursos, entonces una resolución con responsabilidad para municipios sin recursos no tiene sentido”, explicó.

Esta falta de regulación no solo complica la supervisión de los criaderos, sino también deja a las autoridades locales sin herramientas efectivas para abordar el problema.

Estrategias para mitigar la crisis

Este fenómeno podría agravarse si no se toman medidas inmediatas - crédito @prissy_pig / IG

Ante esta situación, Hernández aseguró que se están explorando diversas soluciones para controlar el abandono de mini cerdos en Pereira. Entre las medidas propuestas se encuentra la esterilización de los animales y la promoción de adopciones. “Hemos estado tocando puertas con el municipio para esterilizarlos. Hay una fundación en Cundinamarca que contactamos para que venga por algunos, otros los daríamos en adopción, pero eso solucionaría parcialmente el problema y lo volveríamos a tener en algunos días”, detalló al medio mencionado.

El concejal enfatizó la necesidad de actuar con rapidez para evitar que el problema se agrave. “No podemos dejar que este problema se nos crezca”, afirmó, por lo que resalta la importancia de la articulación entre las autoridades locales y las organizaciones especializadas en bienestar animal.

Un fenómeno que trasciende estratos sociales

Hernández también destacó cómo la dinámica del abandono de mini cerdos ha cambiado con el tiempo. Según el concejal, cuando esta tendencia comenzó, eran principalmente personas de estratos altos los que adquirían estos animales como mascotas. Sin embargo, con el declive del negocio, los mini cerdos han comenzado a aparecer en sectores de estratos más bajos. “Cuando empezó la oda, eran personas de estratos altos con estos criaderos. Como el negocio se dañó, se están viendo en estrato 1 y 2”, explicó.

Hernández aseguró que se están explorando diversas soluciones para controlar el abandono de mini cerdos en Pereira - crédito Shutterstock

Esta transformación en el perfil de los propietarios ha complicado aún más la situación, ya que muchas de estas personas no cuentan con los recursos necesarios para mantener a los animales, lo que incrementa el riesgo de abandono.

Riesgos para la salud y el bienestar animal

Además del impacto en el bienestar de los animales, el abandono de mini cerdos también plantea riesgos para la salud pública. Hernández denunció que en algunos casos estos animales han sido utilizados como alimento, lo que podría generar problemas sanitarios. “Estos animales no están diseñados para ese fin (comérselos), porque se pueden generar enfermedades en los seres humanos. Están diseñados, genéticamente, para ser animales de compañía”, advirtió.

El concejal calificó esta práctica como un acto de maltrato animal y llamó a la sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia del bienestar animal. “Es un tema que nos debe alertar por nuestro bienestar y el bienestar animal”, concluyó en la entrevista.