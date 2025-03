No solo se coló en Transmilenio, sino que retó a pelear al policía que lo sacó: “Venga y nos damos”

Aunque algunos pasajeros celebraron que actuara, otros se mostraron preocupados por la manera en la que sacó del vagón al colado - crédito @PasaenBogota / X

En el 2024, los colados le costaron a Transmilenio 719 millones de pesos cada día, lo que sumó al sistema 262′435.000.000 en pérdidas al 31 de diciembre.

En respuesta, la administración del sistema puso en marcha estrategias como la implementación de puertas anticolados y la instalación de torniquetes de piso a techo en las entradas para evitar la evasión del pago e, incluso, el Distrito lanzó una campaña para encontrar nueva sideas con las que persuadir a quienes no cancelan la tarifa.

Sin embargo, ninguna de sus estrategias parece haber rendido frutos. Cuenta de ellos, las constantes denuncias de personas que hacen fila para colarse a las afueras de los vagones, como ocurrió a mediados de febrero en la estación Consuelo.

Pero en medio de las denuncias en video y quejas de usuarios, se destaca la acción de un policía, la tarde del sábado 1 de febrero en la estación El Tiempo-Cámara de Comercio para evitar que un sujeto se saliera con la suya.

El hombre quiso enfrentarlo e, incluso, lo retó a irse a los golpes - crédito @PasaenBogota / X

El altercado, registrado en video por otro pasajero, terminó cuando el uniformado se abalanzó sobre el hombre que se negaba a pagar y lo lanzó al carril exclusivo.

Una respuesta peligrosa, que le habría ganado una sarta de insultos, de parte del hombre que se “excusó” en que estaba trabajando: “Venga y nos damos traques, vamos a darnos traques. Hijo de perr@#$%”.

En el video, se escucha cuando el sujeto se dirige hacia el uniformado y, furibundo, lo reta a que baje de la estación y se vayan a los golpes. Provocación que el Policía evitó, aunque no todos estuvieron de acuerdo con la forma en la que evitó que el hombre se colara.

“Bien No dejarlo colar pero Si durante el empujón venía un bus y lo atropella?”, “Todo mi apoyo a la Policía Nacional”, “Imagínese no respetan ni a la Policía, mucho menos a estos Sres que dicen ser vigilantes de las estaciones de Transmilenio”, “A los que hacen BIEN SU TRABAJO, también se le tiene que reconocer. Así que a compartir ese te video, que todo el mundo sepa de este señor POLICÍA que sabe hacerse respetar”, “Dice: no ve que yo trabajo sapo hp. Ok bueno, ahí entendemos que la problemática no es de plata sino de mentalidad”.

Ni las filas de colados han llevado a que las autoridades den con una estrategia efectiva para evitar la evasión del pasaje - crédito @Rincon001A/X

Manual del usuario establece las únicas excepciones para no realizar el pago del pasaje en Transmilenio:

Adquiera su tarjeta o medio de pago y realice su recarga única y exclusivamente en puntos autorizados.

Antes de retirarse de la taquilla o punto de recarga, verifique el saldo de la tarjeta y el cambio de dinero al que tiene derecho.

Todos los usuarios deben ingresar a las estaciones o buses del Sistema con su tarjeta propia. Si las autoridades verifican y se comprueba que el pago no se realizó, el usuario será retirado del Sistema.

Tenga en cuenta que el ingreso al Sistema es únicamente por los torniquetes de acceso, validando su pasaje con la tarjeta.

Desde el 18 de enero, la tarifa por viaje es de 3.200 pesos - crédito Alcaldía de Bogotá

La Policía tiene acceso sin pago a todo el Sistema. Deben estar debidamente uniformados y registrarse en los accesos. Términos establecidos por el Acuerdo 595 de 2015 y el Decreto 459 de 2015.

Todos los niños menores de dos (2) años están exentos de pago y por su seguridad deben viajar en su coche o cargados por un adulto.

Los beneficios y/o subsidios para la utilización del Sistema otorgados a través de la tarjeta, con su nombre y datos personales, son para uso propio. Hacer mal manejo de su tarjeta con dichos beneficios puede generar que éstos le sean retirados.

Está prohibida la venta de pasajes por parte de personal no autorizado por TRANSMILENIO S.A. o el concesionario de recaudo. Nunca adquiera su pasaje en sitios diferentes a los autorizados.