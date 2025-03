Maleja Restrepo compartió una polémica fotografía de Tatán Mejía junto a Esperanza Gómez por aniversario número 15

Para conmemorar su aniversario número 15, Maleja Restrepo compartió una foto algo polémica en su cuenta de Instagram - crédito @maleja_restrepo/Instagram

Maleja Restrepo y Tatán Mejía están celebrando 15 años juntos. La pareja, destacada por ser una de las más duraderas de la industria del entretenimiento colombiano, se conoció en 2007 durante su participación en el reality La isla de los famosos. Tras tres años de amistad, comenzaron su relación en 2010 y se casaron en 2011 en San Andrés.

En la actualidad, la presentadora y el deportista tiene dos hijas, Guadalupe y Macarena, y comparten su vida en redes sociales, mostrando momentos familiares y personales. A lo largo de los años, Maleja y Tatán han construido una relación sólida basada en el amor, el respeto y la complicidad, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y admiradas del entretenimiento colombiano.

Para celebran su aniversario número 15, la actriz compartió una polémica foto de su esposo junto al cantante Alejandro González y Esperanza Gómez, en donde Mejia observa el pecho de la modelo que están al descubierto. “15 años confiando en esa mirada, feliz aniversario Tatán Mejía“, escribió la presentadora a través de una publicación en la red social Instagram, donde acumula más de 4.000 seguidores.

Asimismo, Maleja etiquetó a Gómez y le pidió que repitieran la foto: “Hay que renovar esa foto con Esperanza Gómez, pero yo no vuelvo a tomar la foto, yo quiero estar en la foto. La cara de los tres es un poema“. La modelo de contenido de adultos respondió positivamente a la solicitud de Restrepo. “Maleja Restrepo, esa mirada fija que te cautivo. Cuando quieras repetimos la foto donde por supuesto tú también estés“, escribió en su cuenta de Instagram.

La publicación, que ya acumula más de 1.000 comentarios y 44.000 “me gusta“, generó reacciones de todo tipo por parte de sus seguidores. Algunos celebran la confianza en su relación, pero no faltaron las críticas de los internautas: “La confianza intacta, felices 15 años”; “Deberían repetirla para ver si su mirada a madurado“; “los amo”; “El tipo de post que me gusta ver! Por un mundo lleno de Esperanza “; “no puede ser”; “ustedes son los mejores“; “Espero ver tu foto Maleja, a ver si Tatán es tan tranquilo y seguro“.

Maleja Restrepo habló de un momento difícil que enfrentó en su matrimonio con Tatán Mejía

En una entrevista para el pódcast Vos Podés, conducido por la periodista Tatiana Franko, la actriz y presentadora Maleja Restrepo compartió un episodio crítico de su vida personal. Según detalló, su matrimonio con el deportista Sebastián Mejía, conocido como Tatán Mejía, estuvo al borde de la ruptura debido a problemas relacionados con el consumo de alcohol.

Maleja Restrepo reveló cómo el alcohol estuvo a punto de destruir su matrimonio con Tatán Mejía - crédito @maleja_restrepo/Instagram

De acuerdo con lo relatado por Maleja, el consumo de alcohol había comenzado a afectar su relación. “A mí siempre me ha gustado tomar, me gusta, me sabe rico”, expresó durante la entrevista. Sin embargo, reconoció que llegó a un punto en el que perdió la capacidad de autorregularse, lo que derivó en episodios repetitivos de lagunas mentales. Esta situación, según explicó, se convirtió en un problema recurrente que impactó directamente en la estabilidad de su relación con Tatán.

La situación alcanzó un punto crítico cuando Tatán Mejía decidió confrontar a Maleja sobre el impacto que el consumo de alcohol estaba teniendo en su vida en pareja. Según lo narrado por la actriz, su esposo le expresó con claridad que no podía continuar en una relación bajo esas condiciones. “Sebas me dijo: ‘No puedo más, de verdad. Si no quieres hacer nada, fresca, yo me voy. No estoy bien, esto no me está haciendo bien a mí’”, recordó Maleja durante la conversación.

Este ultimátum llevó a la presentadora a reflexionar profundamente sobre las consecuencias de sus acciones. En sus palabras, experimentó un remordimiento de conciencia que describió como “eterno”, acompañado de una sensación de culpa que incluso le provocaba malestares físicos.

La actriz confesó que el consumo de alcohol afectó su relación - crédito @maleja_restrepo/Instagram

“Yo pensaba por qué iba a votar todo a la caneca, todo lo que he construido y lo que habíamos construido los dos, además por una actuación mía que, de estarle haciendo daño a él, me estoy haciendo daño yo”, confesó. Tras este momento de crisis, Maleja tomó la decisión de buscar ayuda y priorizar aspectos fundamentales de su vida, como su familia y su carrera profesional.