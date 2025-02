Carla Giraldo reveló el participante de la ‘Casa de los Famosos’ que la ha sorprendido: “Pensé que llegaría a dar puño y pata”

Carla Giraldo también abordó su relación con Cristina Hurtado, con quien compartió la conducción de la temporada pasada de La Casa de los Famosos - crédito @los40colombia / IG

Carla Giraldo, reconocida actriz colombiana, ha sorprendido al público al consolidarse como presentadora en la actual temporada del reality La Casa de los Famosos, donde comparte escenario con Marcelo Cezán.

Giraldo, que asumió este rol por primera vez en la temporada pasada del programa, ha enfrentado retos significativos en su transición de la actuación a la conducción televisiva. En una reciente entrevista en el programa Impresentables de Los40, la presentadora reflexionó sobre su experiencia y los desafíos que ha enfrentado en este nuevo capítulo de su carrera.

Carla Giraldo habló sobre los momentos difíciles que vivió en 2021, cuando su participación en otro reality generó polémica y críticas que afectaron su imagen pública. La actriz confesó que llegó a sentirse profundamente afectada por los comentarios negativos de los televidentes, quienes la percibieron como una persona conflictiva. Sin embargo, explicó que su comportamiento respondía únicamente a las exigencias del formato competitivo. “Realmente yo estaba jugando y cumpliendo en la competencia”, señaló.

Opiniones sobre los participantes del reality

Giraldo valoró la capacidad de Calderón para desempeñarse en el programa a pesar de las diferencias personales con otras participantes - crédito @yinacalderontv/IG

Durante la entrevista, Giraldo también fue consultada sobre los participantes de la actual temporada de La Casa de los Famosos. Aunque aseguró no tener favoritos, destacó que algunos concursantes la han sorprendido positivamente. Entre ellos mencionó a Yina Calderón, que, según Giraldo, ha mostrado una actitud diferente a la que muchos esperaban.

“Yo pensaba que iba a llegar a pelear, a dar puño, pata, puño. Me ha sorprendido, ayer haciendo imitaciones, me pareció increíble que lo hiciera desde su lugar correcto”, comentó la presentadora. Según detalló la emisora citada, Giraldo valoró la capacidad de Calderón para desempeñarse en el programa a pesar de las diferencias personales con otras participantes, por lo que resalta que estas situaciones no han interferido en su desempeño.

La relación con Cristina Hurtado y las tensiones en pantalla

La actriz y presentadora expresó su gratitud hacia Cristina Hurtado - crédito @crisshurtado/Instagram

En su conversación con Los40, Carla Giraldo también abordó su relación con Cristina Hurtado, con quien compartió la conducción de la temporada pasada de La Casa de los Famosos. Aunque ambas vivieron momentos de tensión al aire, Giraldo aseguró que lograron superar las diferencias y construir una relación positiva. “No importa lo que haya pasado, nos funcionó esa primera temporada, nos funcionó esa tensión al aire, le trajo más viralidad a nuestro programa y todo fue muy lindo”, afirmó la también actriz.

La actriz y presentadora expresó su gratitud hacia Hurtado, en el que destacó el aprendizaje que obtuvo de su compañera en aspectos como la presentación, la respiración y la aceptación personal. Giraldo describió esta experiencia como un proceso de sanación y crecimiento profesional.

Cabe destacar que, en esta nueva temporada, Carla Giraldo comparte la conducción del reality con Marcelo Cezán, que cuenta con una amplia trayectoria en televisión y radio. Cezán, conocido por su trabajo en Bravissimo de City TV, aporta su experiencia al programa y complementa el estilo fresco y directo de Giraldo.

Una carrera en constante transformación

Según Giraldo, esta participante ha mostrado una actitud diferente a la que muchos esperaban - crédito @carlagiraldo/IG

La incursión de Carla Giraldo en la conducción televisiva marca un nuevo capítulo en su carrera, que hasta hace poco se centraba exclusivamente en la actuación. Este cambio ha permitido a la actriz explorar nuevas facetas profesionales y enfrentar retos que han fortalecido su presencia en la industria del entretenimiento.

Con su estilo directo y su capacidad para conectar con el público, Giraldo continúa consolidándose como una figura versátil en la televisión colombiana. Su participación en La Casa de los Famosos no solo ha ampliado su trayectoria profesional, sino también le ha permitido reflexionar sobre su crecimiento personal y profesional, en el que ha dejado atrás las polémicas del pasado para enfocarse en nuevos desafíos.