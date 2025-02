La Negra Candela reveló detalles del romance entre Norma Nivia y “Peluche” en ‘Lcdlf’: todo sería parte de una estrategia que les daría una millonaria recompensa

La periodista reveló que el romance entre los dos participantes de La casa de los famosos sería una estrategia - crédito montaje @negracandelaoficial / Instagram - cortesía RCN

La actriz Norma Nivia y el modelo Mateo Varela, conocido como “Peluche”, se han encargado de protagonizar una de las inesperadas historias de amor en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Desde hace un par de semanas, el par de celebridades han protagonizado varios acercamientos románticos que se han reforzado con la entrega de regalos y una invitación a cenar por parte del modelo a Norma.

Aunque varios internautas celebraron el inicio del romance, después se empezaron a conocer especulaciones de los internautas que apuntaban a que todo podría hacer parte de una estrategia de “Peluche” para crear contenido en el reality, pues durante la participación del paisa en otros programas también ha protagonizado amoríos como este.

Aunque esto solo hacía parte de rumores en redes sociales, Graciela Torres, conocida como la Negra Candela, se encargó de revelar en Olímpica Stereo detalles detrás del romance, con los que acusa tanto a Norma como a Mateo de fingir una estrategia para llamar la atención de los televidentes.

La Negra aseguró que el romance de Norma y Mateo es falso - crédito @negracandelaoficia/ Instagram

Además, aseguró que Varela supuestamente mantiene una relación con uno de los exparticipantes de la primera temporada de La casa de los famosos.

“Este romance está cuidadosamente planeado y a los dos les pagaron 42 millones de pesos por simular este romance”, dijo La Negra en la emisora Olímpica Stereo, para después asegurar que supuestamente Mateo en realidad mantiene una relación sentimental con Juan David Zapata.

“Acuérdense que Peluche en la primera temporada de La casa de los famosos era el novio de Juan David Zapata, que, a su vez, estaba supuestamente sosteniendo un romance con Sandra Muñoz”, dijo la periodista.

Ante las contundentes palabras de la también presentadora, los internautas no duraron en unirse con comentarios en donde acusaron a La Negra de compartir información sin pruebas. “Ojalá Mateo la demande por habladora”, “uy noo, yo veo a esta señora y me imagino a la Yina Calderón de vieja, igual de bochinchera”, “Que peligro ser vecina de esta señora”, “No me convence ese chisme”, fueron algunas de las reacciones.

La periodista asegura que los dos creadores de contenido sostienen una relación - crédito @juandazapata07 / Instagram

Por otro lado, las palabras de Graciela fueron respaldadas solo por la información en la que asegura que todo hace parte de una actuación para crear contenido dentro del programa. “Es obvio que esto hace parte de una actuación, esa relación toda rebuscada”, “pues son actores, obvio que es mentira”, “se nota que el man estaba planeando eso desde hace tiempo”, escribieron otros internautas.

Televidentes recordaron que el “romance” siempre ha sido la carta de “Peluche” para los reality shows

El modelo paisa tomó relevancia, siendo una figura importante en realities como El Poder del amor y Soy el mejor, todos programas internacionales junto a latinos, en donde pudo obtener relevancia y más seguidores en redes sociales.

Sin embargo, en medio de la polémica que se formó por los seguidores de La casa de los famosos, en donde se asegura que Mateo tiene como estrategia protagonizar amoríos dentro de los programas, un cibernauta compartió que en tres de los programas en los que ha estado involucrado ha tenido romances.

Seguidores del programa aseguran que el romance con Norma puede ser una estrategia del modelo para hacer contenido - crédito @jaehyuniwo/ X

“Mateo, alias Peluche experto en fingir relaciones reality para mantenerse en los programas, ídolo, esta vez le tocó a Norma porque Karina eligió a otro”, escribió el usuario junto a varios pantallazos de titulares en donde se detallan los amoríos que protagonizaba en esos formatos.

Norma empezó a sospechar sobre la verdad su nuevo romance con “Peluche”

La polémica dentro del programa empezó el domingo 23 de febrero en medio de una gala de posicionamientos en donde Peluche se paró en frente de “La Toxi Costeña”, momento en que ella reveló que al parecer el participante había planeado mantener una relación con Karina García dentro del reality para generar contenido.

“Deberías intentar evitar tener una relación dentro del reality para permanecer más tiempo… eso fue lo que planeaste antes de entrar con Karina, como Karina no te hizo caso, empezaste a mirar con quién… hasta donde sé, todo lo planeaste”, dijo La Toxi avivando las especulaciones.

Después de la gala, Norma se acercó a Peluche para preguntarle sobre la veracidad de lo que se había compartido en el posicionamiento

“Es una cosa que me hace sentir mal... lo que sí me hace ruido es en qué momento a un man le puede gustar una vieja como Karina… y es que con la cabeza que tiene… no digo que nadie sea mejor que nadie, pero Karina y yo somos mujeres diferentes”, dijo Norma.

La actriz cuestionó la verdad detrás de su nueva relación con Mateo - crédito canal RCN

Ante las palabras de Norma, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, pues los comentarios reprocharon la manera en que se refirió a la paisa.

Sin embargo, “Peluche” solo le confesó que afectivamente había conocido a Karina antes de entrar al programa, pero no dio detalles sobre los planes a los que se revieren los televidentes y La Toxi.