Cris Valencia desmintió que le haya sido infiel a su novia: “Se trató de un reto en un ‘streaming’, es completamente falso”

Aseguró que esa información que circula en redes es falsa

El 24 de febrero se conoció un video en redes sociales en el que se veía a Cris Valencia, novio de La Rusa, de La casa de los famosos Colombia, bailando con una joven que no es Yana.

La publicación desató una ola de comentarios entre los internautas, quienes lo señalan de serle infiel a la artista, que está encerrada en la ‘casa estudio’.

En las imágenes se ve al cantante bailando muy cerca de una joven de cabello castaño y, en un movimiento de sus caras, parece que el paisa intenta robarle un beso, mientras ella voltea el rostro para otro lado.

El clip movió fibras entre sus seguidores, pues horas antes había pedido que votaran por ‘La Rusa’ para salvarla de la eliminación, obteniendo la mayoría de votos.

Mientras que "la rusa" conquista 'La casa de los famosos Colombia 2025', su novio, el cantante Cris Valencia le estaría siendo infiel - crédito @iamjoseperez_/TikTok

Días después de que se viralizara el video, el joven reapareció en sus redes sociales para darle contexto a la situación en la que fue señalado de “infiel”. Aclaró inicialmente que “no es un tema que me quite el sueño, pero me parece muy malintencionado”, teniendo en cuenta que no ha sido infiel en el tiempo en el que la también cantante ha estado encerrada con los participantes de la casa estudio.

“Esto es totalmente falso, yo quiero contarles a ustedes que no crean en todo lo que dicen en las redes sociales, porque muchas de esas cosas que salen son para generar números, controversia, polémica”, destacó al inicio del mensaje.

Agregó, además, que como artista está en la obligación de aparecer en las diferentes transmisiones que se hacen de contenido y diciendo que “se trató de un streaming con un reto en el cual yo participé”.

Cris Valencia enfrentó críticas por un comportamiento destacado en su primera salida con Karpova - crédito soycrisvalencia / Instagram

De otra parte, el joven aseguró que se ve en la obligación de limpiar su imagen, por lo que mostró pruebas de que se trató de un reto que perdió durante un streaming en el que participaba. Sin embargo, los internautas no están del todo conformes con la explicación, por lo que entre los comentarios que dejaron señalan que no se ve de la misma manera en que fue grabado el video que ronda en redes.

Algunos de los mensajes más populares de los internautas son: “¿Artista? ¿Contenido? Ahora todo quieren llamarlo reto y el un peladito que no sabe ni dónde está parado”; “en ocasiones, es mejor que no aclares que oscurece, amigo”; “no entiendo si no estaba haciendo nada malo, por qué tiene que salir a dar explicaciones”, entre otros.

Un poco de la historia de vida de Cris Valencia

La historia de vida de Cris Valencia está marcada por las dificultades económicas que enfrentó y que lo llevaron a vivir experiencias personales desafiantes. Su madre quedó embarazada de él cuando apenas tenía 20 años, lo que llevó a que fuera criado por sus tías. Durante su infancia, enfrentó situaciones complejas, incluyendo un episodio de abuso que logró evitar, pero que dejó una huella en su vida para siempre.

Cris Valencia se disculpó con Westcol - crédito @soycrisvalencia y @westcol/IG

Con el objetivo de ayudar a su familia, el joven vendía tintos en los semáforos desde pequeño. Con esfuerzo y dedicación, lograba generar ingresos modestos, vendiendo entre cuatro y cinco termos al día, lo que les permitía obtener entre 30.000 y 50.000 pesos y poder llevar a su casa algo para el diario.

El talento de Cris Valencia comenzó a destacar en TikTok, donde sus videos se hicieron virales y le abrieron puertas en la industria musical. Su relación con Westcol fue clave en su crecimiento artístico, ya que el reconocido streamer lo apoyó y lo invitó a su casa para impulsarlo en su sueño de convertirse en cantante.