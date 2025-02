A prisión hombre que intentó matar a machetazos a su pareja, que le reclamó por consumir drogas

EN VIVO Colombia vs. Australia: la Tricolor femenina cierra su participación en la She Believes Cup 2025 El conjunto de Ángelo Marsiglia busca su primera victoria ante el cuadro oceánico, que al igual que las cafeteras, se quedó sin opciones de título en el certamen amistoso de Estados Unidos

EN VIVO: Liverpool vs. Newcastle, siga el minuto de Luis Díaz, titular ante las Urracas en la Premier League Los Reds recibirán a las Urracas en Anfield Road, buscando aprovechar los tropiezos de Arsenal y Nottingham Forest, sus más inmediatos perseguidores