La historia detrás de robo en Bogotá que sufrió Shakira: el momento inspiró uno de sus álbumes más exitoso

Shakira sufrió un robo en Bogotá y ese momento inspiró un nuevo álbum en su carrera - crédito @shakira / Instagram - captura de pantalla

Un maletín perdido en un viaje entre Bogotá y Miami cambió el rumbo de la carrera de Shakira, este incidente, que ocurrió a mediados de 1998, no solo puso en riesgo el lanzamiento de su cuarto álbum, sino que también se convirtió en la chispa que encendió su creatividad para crear uno de los discos más icónicos de su trayectoria.

Dónde están los ladrones, álbum, lanzado el 29 de septiembre de hace 25 años, marcó un punto de inflexión en la vida de la artista barranquillera, transformándola de una promesa de la música latinoamericana en una estrella de alcance global.

El robo del maletín no fue un hecho menor. En su interior, Shakira llevaba las letras de las canciones que había escrito para su próximo proyecto musical. Este contratiempo la dejó al borde de la desesperación, enfrentándose a la posibilidad de abandonar el proyecto.

Sin embargo, en lugar de rendirse, la cantante decidió comenzar de nuevo, un esfuerzo que finalmente la llevó a crear un álbum que no solo consolidó su carrera, sino que también redefinió su estilo musical.

Shakira fue víctima de robo en Bogotá y eso inspiró uno de sus proyectos más exitosos - crédito Foto: Sony Music

Antes de Dónde están los ladrones, Shakira ya había lanzado tres álbumes: Magia, Peligro y Pies Descalzos. Aunque estos trabajos le otorgaron reconocimiento en Colombia y en algunos países de América Latina, su alcance seguía siendo limitado.

Con el objetivo de dar un giro a su carrera y alcanzar un público más amplio, su casa productora invirtió cerca de tres millones de dólares estadounidenses en la producción de su cuarto álbum. Además, pusieron a su disposición a algunos de los mejores compositores y productores de la industria.

Este respaldo financiero y creativo fue clave para que Shakira pudiera experimentar con nuevos sonidos y temáticas, buscando un estilo que conectara con audiencias más allá de las fronteras de América Latina.

Emilio Estefan y Shakira trabajaron en la producción del álbum "¿Dónde están los ladrones?" de 1998

El lanzamiento de Dónde están los ladrones no solo marcó un cambio en la carrera de Shakira, sino que también la posicionó como una de las artistas más importantes de la música en español. Este álbum fue el punto de partida para una serie de éxitos que la llevaron a conquistar mercados internacionales y a recibir múltiples reconocimientos.

A lo largo de su trayectoria, Shakira ha acumulado más de 400 premios, entre los que se incluyen más de 10 Billboard Music Awards, tres Grammy y dos Globos de Oro. Recientemente, también fue galardonada con el Video Vanguard Award de MTV, un reconocimiento que celebra su impacto en la industria musical y su capacidad para reinventarse a lo largo de los años.

Shakira se refirió al robo de sus canciones

“Y no tenía copia. No me acordaba de nada. Fue traumático. Estaba a punto de empezar este nuevo álbum, a las puertas de empezar el nuevo álbum. No, acababa de llegar. De una gira. Estaban todas las canciones, tú sabes, todas sin corregir, la cuestión es que los ladrones nunca aparecieron”, dijo Shakira en una entrevista para MTV.

Un álbum que no solo definió su estilo, sino que también catapultó su carrera a nivel internacional. Este disco marcó una evolución en su propuesta musical, fusionando rock and roll, pop latino y elementos de música árabe. Canciones como Ciega, Sordomuda, Inevitable y Si Te Vas revelaron a una Shakira más arriesgada y versátil, mientras que temas como Tú y Moscas en la Casa destacaron su lado más romántico.

La cantante recordó el robo que sufrió antes de lanzar su nuevo álbum - crédito captura de pantalla MTV

El impacto de “Dónde están los ladrones” sigue siendo evidente 27 años después de su lanzamiento. Este álbum no solo consolidó a Shakira como una figura clave en la música latina, sino que también abrió las puertas para que otros artistas de habla hispana pudieran alcanzar el éxito en mercados internacionales.

A pesar de los desafíos que enfrentó durante la creación del álbum, Shakira logró convertir un momento de adversidad en una oportunidad para reinventarse y demostrar su resiliencia.

Pese a que el álbum no fue lanzado en la era del streaming, el proyecto de la barranquillera cuenta con más de mil millones de reproducciones en Spotify, siendo su quinto álbum más escuchado de toda su discografía.

La barranquillera es la latina con más ventas certificadas en Estados Unidos - crédito montaje @shakira @riaa_awards / Instagram

Además, el álbum cuenta con una certificación en Disco de platino por la RIAA, después de vender más de un millón de copias solo en Estados Unidos, esto siendo un proyecto completamente en español.