Esta fue la última foto de la galería del celular de Yina Calderón antes de entrar a ‘La casa de los famosos’: está con Epa Colombia

La participación de Yina Calderón en el reality La casa de los famosos Colombia 2025 ha estado marcada por diferencias con varios compañeros, como Melissa Gate y el Negro Salas, a quienes la empresaria y DJ de guaracha ha dejado claro que no es de su agrado, pero también ha tenido una buena amistad con La Abuela, la Toxicosteña y otros participantes.

Sin embargo, un detalle, antes de que ella ingresara al programa del Canal RCN, conmovió a sus seguidores: la última fotografía que guardó en su celular antes de quedar incomunicada.

La imagen muestra a la influencer junto a su amiga cercana Epa Colombia, que actualmente enfrenta una difícil situación legal tras ser detenida y trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. Este hecho, que ocurrió un después del ingreso de Yina al reality, generó comentarios de los internautas.

La fotografía fue compartida por Leonela Calderón, hermana mayor de Yina, a través de su cuenta oficial de Instagram. En la publicación, Leonela reveló que la imagen corresponde a una videollamada en la que aparecen Epa Colombia, su pareja Karol Samantha y la pequeña Daphne Samara, todas sonriendo.

Los seguidores de ambas creadoras de contendio se mostraron conmovidos por la última foto de la galería del celular de la DJ de guaracha. “Que bonita amistad tienen”; “Que se Dios tomando el control de todo para que Epa vuelva a estar en casa con su hija y con todas las personas que la quieren”; “libertad para Epa Colombia ❤️🙏🏻🥰”; “Yina y Epa son muy buenas amigas”; “Yina extraña a Epa Colombia”; “Vamos y estamos contigo Epa, y Yina que linda amistad 🙌👏”; “En los malos momentos conocemos a los verdaderos amigos”.

El domingo 26 de febrero de 2025, día del estreno de La casa de los famosos Colombia, Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, aún se encontraba en libertad. Sin embargo, al día siguiente, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación ejecutaron una orden de captura en su contra, llevándola a prisión por los hechos relacionados con el vandalismo de instalaciones de Transmilenio durante las protestas de 2019.

Mientras tanto, Yina Calderón, al estar aislada dentro del reality, no tiene conocimiento de lo ocurrido con su amiga. Desde su desconocimiento, Yina ha enviado mensajes a Epa Colombia pidiéndole que motive a sus seguidores a apoyarla en el programa, sin saber que su colega atraviesa una situación difícil. “¿Será que mi amiga ‘Epa’ se olvidó de mí? Yo no me he olvidado de ella”, expresó Calderón preocupada.

Por qué Yina Calderón no se puede enterar de que Epa Colombia está en la cárcel

Según explicó Leonela Calderón, en una entrevista con el periodista de entretenimiento Carlos Claro, no le contó a su hermana porque obedeció a estrictas cláusulas de confidencialidad estipuladas en el contrato que la empresaria firmó antes de ingresar al programa. Este acuerdo prohibía que los participantes recibieran cualquier tipo de información del exterior, lo que habría puesto en riesgo su permanencia en la competencia.

De acuerdo con lo detallado por Leonela durante la conversación con Carlos Claro, la producción del reality fue clara al advertirle que cualquier comunicación de eventos externos a los concursantes podría ser motivo de sanciones.

“Mi hermana firmó un contrato de confidencialidad en el que ella no puede saber absolutamente nada del exterior. Entonces haberle contado eso hubiera sido causal de sanción para mi hermana”, afirmó Calderón, justificando su decisión de no compartir la noticia.

Además de las restricciones del programa, Leonela indicó que otro motivo que influyó en su decisión fue el posible impacto emocional que la noticia podría haber tenido en su hermana. Según explicó, la relación cercana que la DJ de guaracha mantenía con Epa Colombia podría haber afectado su desempeño en el reality. “Por la amistad que ellas dos llevan, entonces, yo sé que eso le podría afectar un poquito”, comentó.