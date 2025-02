César Escola se despachó en elogios y hasta coqueteó con doble de Gloria Estefan en ‘Yo me llamo’: “Eres igual a ella”

El argentino llenó de elogios a imitadora de Gloria Estefan - crédito @telundi/TikTok

En la noche del 24 de febrero se llevó a cabo otra presentación de Yo me llamo en el templo de la imitación, en la que cada participante dio lo mejor de sí para seguir avanzando en la competencia.

Una de las competidoras es la doble de Gloria Estefan, que se ha llevado varios elogios de los jurados e, incluso, de los que siguen el formato en redes sociales.

Frente al jurado, la imitadora sorprendió nuevamente a los jurados con su talento para imitar a la cubano-americana con su imponente voz, que de acuerdo con César Escola, lo enamoró con la interpretación del sencillo Ayer.

Pero no fue solo su voz la que emocionó el jurado argentino, pues la participante salió al escenario vestida con un elegante y ceñido vestido rojo, que dejó al descubierto sus curvas.

La primera en dar su opinión fue Amparo Grisales, que no dudó en recalcarle a la imitadora que su “erizómetro” por poco y sale de control al ver el talento en escena.

“Lo único que te digo es que me ericé y que eres maravilloso. Si no lo haces con esa gracia no sería tan divertido. (...) Tú transmites con la mirada esa nostalgia hermosa”, pero ahí no terminó la intervención de los jueces, sumándose Rey Ruiz que dijo “eres igual a ella, la cantas igual de ella, tu sabor, tu manera de interpretarla”.

Finalmente, fue el turno para Escola, que no dudó en echarle flores a la participante no solo por su voz, sino por su innegable parecido con la cubana, sino que también quedó eclipsado con su belleza.

El argentino dijo que “es como que está gozando mucho la presentación, me impresiona cómo llegas a las notas con una tranquilidad, sin presionar, sin desdibujar el color de la voz”, llenando de elogios a ‘Gloria’, pidiendo incluso que no lo llamara por su nombre, sino que le dijera “Emilio” como la pareja de la artista.

Los comentarios en defensa de la actitud del jurado del reality no tardaron en aparecer, por lo que algunos internautas afirmaron que Escola tiene ese tinte interesante argentino que llama la atención de las mujeres. Entre lo más destacado está: “Por eso Amparito varias veces se lo ha piqueado en otras temporadas”; “con un señor como Escola yo también me derretiría”; “Gloria Estefan viendo esto, si se llama Emilio Estefan”, entre otros.

Participantes en riesgo

La decisión de los jurados causó controversia - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Después de que se llevaran a cabo las presentaciones de los participantes de la noche, los jurados deliberaron y llamaron a Búfalo para que se llevara a los artistas que quedaron en riesgo por su actuación durante la jornada. En esta oportunidad los sentenciados fueron Pitbull, Frankie Ruiz y Joan Manuel Serrat, el que más sorprendió a los seguidores del programa, pues había logrado erizar a “la diva de Colombia”, pero ni siquiera eso le alcanzó para salvarse.

Cómo son las ganancias de César Escola

César Escola llegó a Colombia en 1989 y uno de los primeros personajes que recuerda hizo para la televisión, fue el tendero de Caldos Doña Gallina. En conversación con la emisora Tropicana, recordó que en las primeras versiones le doblaban la voz para que no se dieran cuenta de su acento.

César Escola desmintió que gane cifra millonaria en televisión con 'Yo me llamo' - crédito Caracol Televisión

Después vino Francotiradores, en 1999, pero fue gracias a Yo me llamo que consolidó una carrera en televisión con la música, siendo jurado junto a Amparo Grisales y es allí donde se estabiliza económicamente, pues sucede cada año o año y medio, siendo un ingreso considerable para él.

“Cada vez que estamos en Yo Me Llamo, obviamente es un buen ingreso que sucede cada año o cada año y medio“, concluyó, desmintiendo que se gane entre 100 y 600 millones de pesos como se rumoró.