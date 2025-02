Ella es la nueva eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’: el público decidió

Coco se posicionó frente a Karina y le dijo que era una mentirosa: “Estás parada aquí porque rompiste las reglas del juego. Hiciste parte de un complot. El voto mío era para La Liendra, pero cuando pasó lo del complot esto me cambió”. Ella se defendió asegurando que él es el que miente: “ Todo Colombia vio que tienes comportamientos de hombre morboso, no solo conmigo ”.

Camilo buscó a Yana y le dijo: “No me gustó lo que hiciste con una compañera tuya, con Karina. Para mi prima el respeto y por eso estoy aquí”. La rusa respondió que no tenía ningún plan en contra de la modelo .

Jose también se ubicó frente a La Toxi y también le dijo que no tenían comunicación alguna. Ella respondió “Intenté que nos acercáramos, pero a ti no te interesa” y terminaron en una discusión sobre educación.

Melissa se posicionó frente a Yina, como de costumbre para criticar su outfit y decirle que no tenía clase ni estilo y que no era una “enemiga” a la altura. Yina le respondió “Seguramente Colombia ya está mamada de lo mismo, sin que yo te responda no eres nadie, no existes”.