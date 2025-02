La Segura respondió a comentarios que critican el aspecto de su barriga durante su etapa de embarazo: “La tiene deforme”

La Segura responde a críticas por el aspecto de su barriga en medio de su embarazo - crédito @la_segura/ Instagram

La influenciadora colombiana La Segura, conocida por su presencia en redes sociales, ha enfrentado recientemente una ola de comentarios negativos sobre la apariencia de su abdomen durante su embarazo.

La creadora de contenido, quien espera a su primer hijo, Lucca, fruto de su relación con el también influenciador Ignacio Baladán, decidió responder públicamente a las críticas que ha recibido en sus publicaciones.

A través de un mensaje directo en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 10 millones de seguidores, abordó los comentarios que cuestionan la forma de su barriga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

De acuerdo con el medio, los comentarios negativos han sido recurrentes en las publicaciones de La Segura, donde algunos usuarios han señalado que su abdomen luce “raro”, “deforme” o “aguado”.

Estas críticas han generado una respuesta contundente por parte de la influenciadora, quien decidió revisar los perfiles de algunos de sus detractores y afirmó que, en muchos casos, quienes la juzgan no están en mejores condiciones físicas que ella.

La creadora de contenido se fue en contra de sus detractores con contundente mensaje - crédito @la_segura / Instagram

“Se ha normalizado tanto hablar de los cuerpos de otras personas, como si nuestro propio reflejo fuera perfecto, me tomé el trabajo de revisar los perfiles de los que me critican y me di cuenta de que muchas veces están peor”, dijo la creadora de contenido

En un video compartido en su cuenta de Instagram, La Segura aprovechó para enviar un mensaje de empoderamiento y aceptación personal. “Muchas veces la gente no está hablando de ti, están hablando de ellos mismos”, expresó. Además, destacó que ni ella ni otras mujeres deben sentirse obligadas a cumplir con estándares de belleza impuestos por la sociedad.

“No permitan que personas que no están mejor que ustedes vengan a aumentar sus inseguridades porque al final del día siempre habrá alguien con algo que decir, pero tú decides a quién escuchar”, añadió en su publicación.

Tras su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios y le aconsejaron no prestarles atención a los mensajes malintencionados de algunos internautas.

La Segura se fue en contra de sus críticos - crédito @la_segura/Instagram

Por ahora, la influenciadora continúa disfrutando de su embarazo y organizando todo para la pronta llegada de su primogénito, a quien está ansiosa por conocer luego de convertir su sueño de ser madre en toda una realidad. Asimismo, sigue compartiendo con sus seguidores algunos detalles de cómo ha sido esta etapa en su vida, confesando que el último trimestre ha sido el más complejo para ella.

La segura revoluciona redes sociales al compartir confesiones sobre su vida íntima durante el embarazo

la influenciadora respondió recientemente a preguntas de sus seguidores en redes sociales, donde habló con franqueza sobre cómo esta etapa ha afectado su vida íntima. En una de sus declaraciones más destacadas, afirmó: “Sí se me antoja, pero no tanto. El libido baja, cada vez se hace más incómodo por la panza tan grande, en fin, es un proceso normal”.

Estas palabras, compartidas con su característico estilo directo, generaron una ola de comentarios positivos, con seguidores agradeciendo su honestidad y empatizando con su experiencia.

La Segura sobre su vida íntima durante el embarazo han abierto un espacio de diálogo en redes sociales. Su afirmación sobre la disminución del deseo sexual y las incomodidades físicas propias de esta etapa resonaron con muchas mujeres, quienes agradecieron su sinceridad al abordar un tema que suele ser considerado tabú.

La influenciadora respondió recientemente a preguntas de su comunidad en redes sociales, donde habló abiertamente sobre cómo esta etapa ha impactado su vida personal, además de su deseo sexual en medio de su embarazo - crédito @la_segura / IG

Este tipo de conversaciones no solo refuerzan la cercanía de la influenciadora con su audiencia, sino que también contribuyen a normalizar experiencias comunes en el embarazo.

La Segura ha demostrado que su influencia va más allá del entretenimiento, utilizando su plataforma para compartir aspectos reales de su vida. Según detalló el medio, su capacidad para hablar con naturalidad sobre temas personales ha sido clave para mantener el apoyo de sus seguidores, quienes valoran su transparencia y autenticidad.