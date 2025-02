Alejandro Gaviria confesó que cambió su perspectiva sobre el presidente: “Petro es una muy mala persona”

El exministro Alejandro Gaviria aseguró que aunque ha criticado al presidente Gustavo Petro, nunca se ha involucrado con sus asuntos personales - crédito EFE - Colprensa

El 18 de febrero de 2025, el presidente Gustavo Petro, presidió la ceremonia de posesión de los ministros de Trabajo y Transporte, Antonio Sanguino y María Fernanda Rojas, respectivamente. Durante el evento, dio instrucciones a los nuevos jefes de cartera, haciendo énfasis en las tareas pendientes y en los problemas que permean a los ministerios.

En su intervención, advirtió a la nueva ministra de Transporte sobre la presunta cooptación de la cartera, a manos de las concesiones viales del país. De acuerdo con el primer mandatario, funcionarios de la cartera estarían al servicio de dichas concesiones, por lo que no deberían seguir fungiendo como servidores públicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Debido a las acusaciones del presidente, la exministra de Transporte María Constanza García se pronunció, luego de haber evitado hacer crítica alguna sobre las declaraciones del jefe de Estado. Según explicó, decidió mostrar su inconformismo luego de que Gustavo Petro asegurara que también hay corrupción al interior de la cartera.

La exfuncionaria se desligó de cualquier irregularidad, afirmando que no ha evidenciado casos de corrupción en el ministerio. “Dejé pasar sus comentarios sobre la supuesta cooptación del Ministerio de Transporte (...); sin embargo, cuando usted afirma que el nuevo presidente de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) debe ‘barrer la corrupción en el Ministerio de Transporte’, no puedo quedarme en silencio ante esta acusación”, escribió la exfuncionaria en su cuenta de X.

La exfuncionaria recordó que no solo fungió como titular de la cartera, sino que también fue viceministra y que antes de ella hubo otros dos ministros: Guillermo Reyes y William Camargo. Cuando asumió su cargo, no encontró indicios de irregularidades o actos de corrupción que se hubieran podido presentar en los liderazgos anteriores ni en el propio. “Jamás vi la corrupción que usted señala y mucho menos fui parte de ella”, aseveró.

Exministra de Transporte María Constanza García, defendiendo su administración como dueña de dicha cartera - captura de pantalla

El exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria, que por un corto periodo estuvo en el Gobierno Petro, se unió a las declaraciones de la ex jefa de cartera, confesando que en un inicio, cuando tuvo que dar un paso al costado en el Ministerio de Educación, tenía una perspectiva diferente del mandatario. Según explicó, ahora considera que no tiene interés en ayudar a la población vulnerable del país.

“Cuando salí del ministerio me preguntaron si el presidente Petro era una buena persona. Dije que veía en él un interés genuino en los más vulnerables. No quise entonces hacer juicios personales. Hoy no me queda ninguna duda: Petro es una muy mala persona”, aseguró el exministro.

El exministro Alejandro Gaviria aseguró que no tiene dudas sobre lo que piensa del presidente Gustavo Petro - crédito @agaviriau/X

En otra publicación, reconoció que en distintos escenarios ha emitido varias críticas en contra del jefe de Estado y su gestión, involucrando temáticas relacionadas con la seguridad, la educación y, sobre todo, la salud. No obstante, pese a que sus opiniones han tendido a mostrar sus errores políticos, aseguró que en ningún momento se ha inmiscuido en temas relativos a su vida privada.

“He sido respetuoso en los asuntos personales. Pero estas calumnias son inaceptables, indecentes”, precisó el exfuncionario.

El exministro Alejandro Gaviria cuestionó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre corrupción en el Ministerio de Transporte - crédito @agaviriau/X

Las palabras de Gustavo Petro sobre el Ministerio de Transporte

El primer mandatario no solo aseguró que el Ministerio de Transporte está cooptado por las grandes concesiones del país, sino también por carteles de la contratación. Como ejemplo puso el muelle 13 de Buenaventura, que ha sido motivo de controversia por las dificultades que se han presentado en materia de operación, relacionadas con su concesión y con factores ambientales.

De ahí que el jefe de Estado haya solicitado a la nueva jefa de cartera poner la lupa sobre diferentes contratos, para identificar y detener cualquier irregularidad. “El deber de la ministra del Transporte (María Fernanda Rojas), ahora posesionada, es vigilar esos contratos de concesión, un listado, a través del tiempo en que han durado, de si han cumplido de acuerdo al contrato, porque las normas establecen que, si hay incumplimiento, entonces los dineros se van para otro lugar”, indicó Gustavo Petro.