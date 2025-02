Francia Márquez se pronunció nuevamente sobre casos de acoso en el Ministerio de la Igualdad: “La dignidad y respeto no son negociables”

Caso de acoso en el Ministerio de la Igualdad sacude parte del Gobierno nacional - crédito Francia Márquez/Facebook

La lideresa y exgobernadora indígena Sandra Milena Cobos Angulo interpuso una denuncia contra Nelson Lemus Cruz, viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos del Ministerio de la Igualdad, por presunto acoso de diversas formas ocurrido entre julio y agosto de 2024.

Una de las principales razones por las que habrían comenzado estas conductas indebidas por parte del funcionario hacia Cobos Angulo fue el rechazo de la lideresa a un supuesto viaje de trabajo programado para un fin de semana.

Al solicitar los viáticos correspondientes, por tratarse de un tema laboral, Lemus Cruz se negó y le indicó que se trasladarían en su vehículo particular. A partir de ese momento, se habrían desencadenado una serie de comportamientos y comentarios que afectaron su desempeño en el ministerio.

Luego de que la denuncia fuera puesta en conocimiento de la cartera el 14 de febrero de 2025, la ministra y vicepresidenta Francia Márquez se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el caso. La más reciente declaración la realizó en la mañana del jueves 20 de febrero a través de su cuenta de Facebook.

En un mensaje de dos párrafos, Márquez reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y anunció que sostendrá una reunión con todas las mujeres que trabajan en el ministerio para escuchar sus opiniones y conocer si existen otros casos de esta naturaleza que deban ser denunciados.

“Como mujer, como madre, como lideresa, como vicepresidenta y ministra de Igualdad, sé lo que significa enfrentar obstáculos en espacios que deberían ser seguros para nosotras. Sé lo que es alzar la voz y esperar ser escuchada. Por eso, convoqué a las mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia para escucharlas, para decirles de frente que no están solas y que aquí, en este Ministerio, la dignidad y el respeto no son negociables”, escribió Márquez.

La vicepresidenta de Colombia y ministra de la Igualdad se pronunció de nuevo sobre denuncia de caso de acoso en la cartera - crédito Francia Márquez/Facebook

Asimismo, informó que una de las medidas para garantizar el buen desarrollo del encuentro será la solicitud de asistencia de funcionarios de la Secretaría General y de Control Interno, con el fin de que la situación reciba la atención que requiere.

“También pedí la presencia de Control Interno y la Secretaría General, porque nuestro compromiso no es solo con las palabras, sino con las acciones. Cada voz importa. Cada situación será atendida con la seriedad que merece. Porque la lucha contra el acoso y la violencia no es un discurso, es un camino que recorremos juntas. Y juntas, vamos a cambiar la historia”, concluyó.

Reunión para concretar estrategias en contra de la violencia de género, y discriminación en el ámbito laboral de funcionarios públicos - crédito Fiscalía

Sobre el mediodía del jueves 20 de febrero la Fiscalía informó sobre la reunión que sostuvieron la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la vicepresidenta de la República y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina, donde concretaron que se realizará la implementación de estrategias para erradicar la violencia de género, basado en sensibilización, educación y erradicación de estas formas.

“La determinación de las dos entidades consiste en articular las iniciativas que viene ejecutando el Ministerio de Igualdad y Equidad, como el “Programa de abordaje integral de violencias contra las mujeres” y el “Programa Autonomía económica para las mujeres”, con las competencias de la Fiscalía en atención a las víctimas, investigación y judicialización”, es la explicación que se puede leer en el documento.

Así mismo, al final se confirma que Márquez solicito al ente investigativo que se apresure con la indagación sobre el caso de actos de acoso sexual que se atribuyen al viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos, hechos que conforme al referido requerimiento se asumirán a través de una iniciativa investigativa.

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció tras conocer denuncia de acoso sexual dentro del Ministerio de Igualdad - crédito @FranciaMarquezM/X

En un comunicado oficial emitido el 19 de febrero, Francia Márquez reconoció que el 14 de febrero fue notificada de la denuncia a través de la carta de renuncia de Sandra Milena Cobos Angulo. Ese mismo día, la ministra acudió a la oficina de Control Interno Disciplinario para que el caso fuera trasladado a la Procuraduría General de la Nación y se activaran todos los protocolos necesarios para proporcionar acompañamiento a la funcionaria.

En el documento también se menciona que Márquez solicitó el apoyo de la Dirección de Prevención y Atención de Violencias Contra las Mujeres para que se adopten medidas inmediatas que eviten que este tipo de situaciones continúen ocurriendo en el ejercicio de las labores en el sector público.

Sandra Milena Cobos Angulo aseguró que Nelson Lemus incurrió en acciones discriminatorias y en acoso sexual - crédito @aida_quilcue /X

“Para mí este no es solo un cargo, es un compromiso de vida. Desde siempre he luchado por la justicia, por la dignidad de quienes han sido silenciados y por un país donde la igualdad no sea solo un discurso, sino una realidad”, explicó.

Por el momento el señor Nélson Lemus Cruz no se ha pronunciado con respecto a este tipo de acusaciones para poder conocer su versión de los sucedido.