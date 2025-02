Petro hizo fuerte confesión sobre su Presidencia y advirtió que ve “vampiros’ achicharrarse al sol”

Algunos usuario de la red social X consideran que Petro hace referencia a la resistencia que encontró en ciertos sectores políticos y económicos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En una declaración en medio de la cumbre de los gobernadores, el presidente Gustavo Petro dejó entrever las dificultades y tensiones que enfrentó desde que asumió el cargo. En un mensaje cargado de metáforas y un tono reflexivo, el mandatario expresó: “Vale la pena ser presidente, pero tengo que decirlo, no para ser feliz. Qué episodio tan infeliz el que he vivido porque ante el sol salen los vampiros y se achicharran y sí que he visto vampiros achicharrándose”.

Sus palabras generaron diversas interpretaciones y reacciones en el panorama político y en la opinión pública. Algunos usuario de la red social X consideran que Petro hace referencia a la resistencia que encontró en ciertos sectores políticos y económicos, mientras que otros ven en sus declaraciones una forma de expresar las presiones del poder.

Aún no se sabe a quién se refiere el presidente con la metáfora de los “vampiros”, sus palabras desataron un intenso debate en redes sociales. Mientras tanto, sectores de la oposición aprovecharon la declaración para criticar el tono del mandatario, mientras sus seguidores lo ven como un reflejo de su lucha contra estructuras de poder tradicionales.

En el mismo evento, el presidente Gustavo Petro abordó la crisis de violencia y la lucha contra las drogas, criticando la política prohibicionista impuesta hace más de 50 años. Cuestionó su efectividad al recordar que la llamada “guerra contra las drogas” impulsada por Nixon causó más de 300.000 muertes sin lograr reducir el narcotráfico. “¿Es una victoria?”, expresó el mandatario.

Petro lamentó que el Congreso no aprobara la regulación del cannabis recreativo por un solo voto, mientras otros países que promovieron la prohibición ahora han legalizado su consumo. “Por un voto no aprobó la legalización de la marihuana en Colombia, como si la han legalizado no sé cuántos países de Europa”, afirmó.

El presidente también criticó la autorización del ICA para importar marihuana medicinal, mientras campesinos del Cauca siguen siendo víctimas de la violencia. “Ahora me está pidiendo el ICA, Ministro de Agricultura, permiso para importar moños de marihuana para medicina. ¿Cómo así?”, cuestionó. Sus declaraciones reavivan el debate sobre la política de drogas en Colombia y la contradicción entre la producción local y las importaciones. Petro insistió en replantear el enfoque para proteger a los cultivadores nacionales.

Mientras Petro reflexionaba sobre los desafíos de su Gobierno, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aprovechó el espacio para lanzar un fuerte reclamo por la crisis humanitaria que vive su departamento. La mandataria expresó su preocupación ante la falta de soluciones concretas y la presencia de grupos armados en la región. “Porque yo jamás había visto las vías de mi territorio selladas con banderas y con pipetas, con cilindros bombas”, manifestó Córdoba.

La gobernadora, que insiste en la urgencia de abordar esta crisis con una respuesta integral del Estado, aseguró que su pueblo no puede seguir esperando soluciones que no llegan. “Porque yo nunca había visto el territorio completo sellado con una crisis humanitaria como la tengo hoy y porque he insistido en que es injusto que estos grupos que se disputan el territorio, a expensas de la ciudadanía, a expensas del dolor y el sufrimiento del territorio”, agregó.

Además, insistió en la necesidad de una respuesta articulada del Estado para atender la crisis de su departamento y garantizar soluciones efectivas a largo plazo. “Hagamos una estrategia planificada, estructurada, excepcional, extraordinaria necesariamente para poder plantear inversión y presencia estatal en los lugares que hoy están viviendo el flagelo de la violencia, donde las comunidades llevan años esperando soluciones concretas”, dijo Córdoba ante el Presidente Gustavo Petro.