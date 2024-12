Mujer denunció al diputado Luis Alfonso Álvarez por maltrato intrafamiliar: “Me cogió a golpes en el suelo”

La exesposa del diputado aseguró que está en riesgo por las amenazas y agresiones del diputado Luis Alfonso Álvarez - crédito @welkinnegrete/IG

Un nuevo caso de maltrato contra la mujer se habría presentado en Colombia. Welkin Negrete, exesposa del diputado de Sucre Luis Alfonso Álvarez Padilla, del partido Centro Democrático, denunció haber sido golpeada por el político. De acuerdo con la mujer, los hechos se registraron el 7 de diciembre de 2022, Día de las Velitas, en el barrio Los Alpes, ubicado en Sincelejo (Sucre).

En conversación con la revista Semana, la exesposa del político contó que estaban departiendo con familia y amigos en una vivienda que habían comprado. En medio de la celebración, uno de los vecinos le ofreció una copa de vino y, de un momento a otro, el diputado se habría puesto agresivo, algo que presuntamente sería característico de él cuando bebe.

Al parecer, Álvarez agredió físicamente a su expareja en múltiples ocasiones: “Luis Alfonso se transformó y se fue para la sala. Cuando ingresé a la casa para hablar con él, mi mamá me dijo que la insultó, yo me ofusqué, le reclamé y este hombre se me vino, me tiró hacia el garaje y me cogió a golpes en el suelo. Me golpeó fuertemente en las piernas, en los brazos y en el seno”, contó al mujer al medio de comunicación citado.

Su familia se percató de lo que estaba sucediendo y actuó de inmediato. Su hija llamó a su hermano para informarle, quien llegó acompañado de dos vecinos que lograron separar al diputado de su mujer. Luego, el hermano de Welkin Negrete la llevó, junto con sus hijos, hasta el departamento de Córdoba, donde recibió atención médica. Allí viven sus padres.

Denuncia por violencia intrafamiliar

Debido a los golpes que recibió, los profesionales de la salud ordenaron que tuviera una incapacidad de cinco días, según detalla el dictamen médico que conoció el informativo. Luego, instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra del diputado.

Tras enterarse de las acciones legales en su contra, el político empezó a asistir a terapia, pero su expareja advirtió que no detendría el proceso penal. “Me dijo que iba a buscar ayuda psicológica, y no puedo mentir, realmente él comenzó a asistir a terapias, yo lo acompañaba a los tratamientos y él empezó a tener un cambio. Yo volví a la casa, pero siempre le dejé claro que lo había denunciado ante la Fiscalía y que el proceso iba a continuar”, precisó.

Sin embargo, las agresiones habrían continuado. En octubre de 2023, Negrete volvió a ser golpeada, presuntamente, por su exesposo. Álvarez habría llegado a la casa buscando las escrituras para poder venderla y tener dinero, a lo que la mujer se negó. “Él se me vino, me agredió, me dio un golpe entre medio del cuello y la clavícula, y me pegó en el seno”, explicó.

Luego de ampliar la denuncia por violencia intrafamiliar, se divorció del político, pero siguió viviendo con él en la misma vivienda. El 18 de julio de 2024, su exesposo llegó armado, acompañado de otra persona, y la amenazó: “Me dijo: ‘Te vas a hacer matar aquí mismo’”. Las autoridades llegaron gracias al llamado que hicieron los vecinos y le decomisaron un arma traumática.

Diputado negó las acusaciones: aseguró que no hay pruebas

Álvarez aseguró al medio que, en efecto, su exesposa lo denunció por violencia intrafamiliar, pero que no ha podido sustentar sus afirmaciones. Por el contrario, aseguró que ha recibido amenazas por parte de ella. “Nosotros sí podemos mostrar con pruebas de que ella me venía amenazando”, dijo.

Su abogado informó que ya son cuatro las denuncias que presentó la mujer y que tres de ellas no han prosperado por falta de pruebas. En consecuencia, su cliente la denunció por injuria, calumnia y falsa denuncia.

El diputado indicó que el primer episodio de violencia narrado por Negrete es falso; según detalló, el hermano de la mujer agredió verbalmente a su hijo y por eso discutieron. Con respecto al maltrato físico, dijo que nunca pasó. Además, afirmó que él sí estaba portando un arma traumática que estaba dañada y que, de hecho, su exesposa sabía que la tenía.

“Ella no le ha mostrado una sola prueba a la Fiscalía. Incluso la casa donde vivíamos la compré yo, ella no tiene cómo demostrar lo contrario”, sostuvo.