Ministerio del Interior pidió transparencia sobre investigación del Comité de Desaparición Forzada: “Es una afirmación muy grave y no verificada”

El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, solicitó claridad sobre una grave denuncia realizada por el Comité de Desaparición Forzada.

Según el comité, existirían veinte mil cuerpos en un hangar de un aeropuerto de Bogotá, una afirmación que el ministro considera “no verificada” y que requiere transparencia para la opinión pública.

A través de su cuenta de X, Cristo expresó su agradecimiento por el apoyo de las diferentes agencias de la ONU en Colombia, destacando el papel fundamental de la misión de la ONU y de ONU Derechos Humanos en la construcción de la paz en el país.

Sin embargo, enfatizó la necesidad de que el relator para Colombia Juan Pablo Albán aclare la situación respecto a la denuncia del comité.

“Agradecemos el apoyo que Naciones Unidas ha dado al país mediante las diferentes agencias de ONU Colombia. El trabajo de la misión de la ONU y de ONU Human Rights ha sido fundamental en la construcción de paz. No obstante, frente a la denuncia del Comité de Desaparición Forzada, que declaró la existencia de 20.000 cuerpos en un hangar en Bogotá, pedimos a su relator para Colombia Juan Pablo Alban claridad. Es una afirmación muy grave y no verificada frente a la cual la opinión pública merece transparencia”, fueron las palabras del ministro del Interior.

La declaración del ministro resalta la importancia de verificar las acusaciones antes de que se difundan, dada la gravedad de las mismas. La existencia de tal cantidad de cuerpos en un solo lugar, de confirmarse, representaría un escándalo de grandes proporciones y tendría implicaciones significativas para el país.

Esta denuncia se da en un esfuerzo continuo por parte de Colombia para abordar temas de derechos humanos y desapariciones forzadas, un legado de décadas de conflicto interno. La colaboración con organismos internacionales como la ONU es vista como crucial para avanzar en estos temas.

La desmentida de las autoridades

La afirmación de que existen 20.000 cuerpos en un hangar de un aeropuerto de Bogotá ha generado una serie de pronunciamientos oficiales que buscan esclarecer la situación. Según el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, esta información proviene de fuentes locales, aunque aclaran que no se trata de cuerpos hallados, sino resguardados. Esta declaración ha sido el punto de partida para una serie de desmentidos por parte de las autoridades colombianas.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un comunicado negando la existencia de tal hangar con cuerpos en el aeropuerto. Afirmaron no tener conocimiento de su existencia ni haber recibido solicitudes de autoridades para investigar estos casos.

“(...) donde se menciona que el Comité fue informado ‘... que en un hangar del aeropuerto de Bogotá hay 20.000 cuerpos no identificados porque Medicina Legal no tiene la capacidad de recibirlos’..., la entidad desconoce la existencia de dicho hangar y no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos”, se lee en el comunicado del Instituto.

En la misma línea, Opain, la concesionaria del Aeropuerto Internacional El Dorado, también negó tener información sobre el supuesto hangar. En su comunicado, indicaron que corresponde a las autoridades competentes investigar y aclarar la situación.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación envió una comisión especializada para verificar la información proporcionada por el Comité de la ONU, señalando que tras la inspección de todos los hangares de El Dorado no encontraron evidencia de los presuntos cuerpos.

La Fiscalía General de la Nación se sumó al comunicado del Instituto de Medicina Legal, reiterando que no tienen conocimiento de la existencia del hangar mencionado.

Estos pronunciamientos reflejan una discrepancia significativa entre la información presentada por el Comité de la ONU y las respuestas de las autoridades locales. La situación sigue siendo objeto de investigación y verificación, mientras las entidades involucradas continúan trabajando para esclarecer los hechos.