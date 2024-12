Westcol reveló el precio de las prendas que usa y fue tildado de “arrogante”: cuestan una millonada cada una

El streamer habló del precio de sus prendas de ropa - crédito @westcol/Instagram

Luis Villada, conocido en el mundo digital como Westcol, se ha convertido en uno de los influencer con más impacto en Colombia, con más de cuatro millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y ha logrado impactar en otra plataforma como Kick, en donde se ha hecho viral por sus transmisiones en vivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, en una reciente aparición en historias de Instagram, hizo el famoso trend en el que revelan a la cámara el precio de cada una de las prendas que está usando en ese momento y las cifras dadas por el paisa desataron una cantidad de comentarios por la millonada que costó cada una.

“Hey bro, cuánto vale tu outfit”, dice el amigo de Westcol que graba el video, a lo que él responde: “Muy buena pregunta, podemos empezar por estos zapatos Balmain, vamos a tirar lo normal, valieron 6 millones, las medias 50 mil pesos, por aquí tenemos dos prendas (pantaloneta y camiseta) ambas son Louis Vuitton, comparad en Ibiza en la tienda oficial, son 6 millones cada una”, dijo el streamer.

Al parecer el video es una indirecta para su ex - crédito @westcol / Instagram

Aunque en los comentarios fue etiquetado de “arrogante”, el video está acompañado con una frase que dice: “El socio que me debe plata”, por lo que el video puede ser interpretado como una respuesta a su exnovia Aida Victoria, que recientemente reveló que Westcol le debe plata.

“¡Que pena me da este señor lleno por fuera y vacío por dentro”, “Uno de esos millonsitos se los podría meter en una Inteligencia así sea artificial!!”, “A ese tipo ya no se le puede creer nada, solo es fantoche y no tiene nada”, fueron algunas de las reacciones.

Internautas aseguran que el video es una indirecta para su ex Aida Victoria - crédito redes sociales

Pese a los comentarios negativos para el streamer, varios de sus seguidotres lo defendieron y aseguraron que el video de un poco más de un minuto es realmente una indirecta para las recientes declaraciones de su ex novia.

Las declaraciones de Aida.

En un reciente video en el que la barranquillera se mostró molesta por la cantidad de oportunidades en las que su ex ha hablado mal de ella, decidió poner punto final y decir que Westcol es solo apariencias, pues viviendo con él se dio cuenta de que el dinero que presume es falso, según sus declaraciones.

La repuesta Aida Victoria llegó después de que la comunidad del paisa la acusara de ser “una interesada” en el dinero del creador de contenido, a lo que ella aclaró que cuando lo conoció ella tenía más comodidades y que en medio de la relación todo lo pagaban por mitades, no como lo dio Westcol que incluso se atrevió a decir que ella comía gracias a su fama.

Incluso, Aida recolectó algunos fragmentos de video en el que el paisa hablaba de ella y la tildaba de oportunista y mantenida, pues él aseguró que ella se colgó de su fama para poder monetizar, declaraciones que la barranquillera desmiente en su nuevo post.

La barranquillera le pidió a Westcol que la dejara en paz - crédito @aidavictoriam/ Instagram

“Esta anécdota es bien linda, porque cuando tú me conociste a mí, yo tenía mi Penthouse y mis empresas legalmente constituidas, básicamente yo ya era Aida, cuando yo te conocí a ti, tú comías parado en el mesón de la cocina y te recuerdo que yo te expliqué cómo monetizar Instagram y te saqué una pauta con un cliente mío de la que no moneticé nada”, explicó la barranquillera y aseguró que ese primer dinero pago la sala y las sillas de la cocina de Westcol.

En los fragmentos que uso la creadora de contenido, se puede escuchar a Westcol insinuar que ella está mantenida por él, a lo que ella aclara que en realidad ella se encargaba de hacer incluso hasta el mercado.

“No le vas a hacer creer a la gente que yo comía a costillas tuya porque no es cierto, el mercado de la casa lo pagaba yo, y el resto de cosas las pagábamos por mitades… Lo que pasa es que yo, a diferencia, soy feliz con poquito, pero tú teniéndolo todo, te sientes vacío, ¿qué sería de ti sin plata?... Un hombre de verdad no compite con la ex”, añadió la influencer barranquillera.