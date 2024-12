Pierce The Veil en Colombia 2025: fecha, precio y lugar

El grupo visitará varios países, incluyendo Colombia, donde ofrecerá un espectáculo emblemático - crédito Pierce The Veil

Pierce The Veil, la banda de screamo de San Diego, anunció su regreso a Bogotá para un concierto el 5 de diciembre de 2025 en el Royal Center.

Este evento forma parte de su gira mundial I Can’t Hear You, que incluye 46 fechas confirmadas en América del Norte, Europa y América Latina.

La venta de entradas para el concierto en Bogotá se realizará a través de eticket.com. La preventa exclusiva para artistas comenzará el 4 de diciembre de 2024 a las 10 de la mañana, mientras que la venta general se abrirá el 6 de diciembre de 2024 a la misma hora.

Los precios de las entradas varían según la etapa de venta y la ubicación en el recinto. Para la localidad General Piso 1, los precios oscilan entre $172.000 y $230.000, dependiendo de la etapa de compra. En tanto, para la localidad General Piso 2, los precios son similares, con las mismas etapas de venta.

Es importante destacar que el precio de las entradas no incluye cargos adicionales como el envío del boleto o el costo de procesamiento de la compra, que se aplicará según el método de pago seleccionado. El envío del boleto electrónico tendrá un costo adicional de $7.000 por transacción.

46 fechas confirmadas en América y Europa, la banda de rock lleva su música a escenarios icónicos como el Madison Square Garden. Bogotá formará parte de este recorrido legendario en 2025 - crédito Pierce The Veil

La gira de Pierce The Veil llega después de que la banda acompañara a Blink-182 como teloneros en su tour One More Time. La agrupación expresó su entusiasmo por esta nueva etapa, describiéndola como un tributo a todo lo que han construido junto a sus fans a lo largo de casi dos décadas.

La gira I Can’t Hear You marca un hito en la carrera de la banda, siendo la más extensa que han encabezado hasta la fecha. Iniciará el 13 de mayo de 2025 y contará con presentaciones en lugares emblemáticos como el Madison Square Garden en Nueva York, el Kia Forum en Los Ángeles, el OVO Arena Wembley en Londres y el Espaço Unimed en São Paulo.

Durante esta serie de conciertos, Pierce The Veil interpretará temas de su álbum The Jaws of Life (2023), así como clásicos de sus cinco discos de estudio, llevando a los fans en un recorrido desde A Flair for the Dramatic hasta Misadventures.

Gloria Trevi sorprende a Colombia con su gira Mi Soundtrack on Tour en 2025

Gloria Trevi se prepara para regresar a Colombia en 2025 con su gira Mi Soundtrack on Tou. La reconocida cantante mexicana se presentará el 18 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá, donde ofrecerá un espectáculo que incluirá tanto sus éxitos de los años 90 como temas más recientes, tales como Todos me miran, Con los ojos cerrados y Esa hembra es mala.

Estas son las localidades dentro del Movistar Arena donde se presentará la mexicana - crédito cortesía

La venta de entradas para este concierto se dividirá en dos fases. La preventa exclusiva para clientes de Movistar comenzará el 4 de diciembre a las 9 de la mañana y se extenderá hasta el 6 de diciembre a las 9:59 de la mañana.

Posteriormente, el público general podrá adquirir sus boletos a partir del 6 de diciembre a las 10 de la mañana. Los precios de las entradas oscilarán entre los $100.000 y los $480.000 pesos, sin incluir el costo del servicio del Movistar Arena.

La venta de boletos se realizará exclusivamente a través de la página web de Tu Boleta, donde se permitirá la compra de un máximo de seis entradas por transacción. Esta gira, que comenzó en enero de 2024 en Estados Unidos, ha llevado a Trevi a importantes escenarios y se extenderá hasta finales de 2025.

ARCHIVO - Gloria Trevi como Trevi acepta el Premio a la Trayectoria en el American Airlines Arena el jueves 18 de febrero de 2021, en Miami. La Fiscalía General de México informó el martes 3 de octubre de 2023 que abrió una investigación por presunta defraudación fiscal contra Trevi. (AP Foto/Marta Lavandier, Archivo)

Gloria Trevi, quien ha lanzado aproximadamente 13 álbumes de estudio y vendido 30 millones de discos, es considerada una leyenda de la música latina. Su estilo combina pop, rock y baladas, y ha sido galardonada con numerosos premios musicales. El Movistar Arena se prepara para recibir a la intérprete de Pelo Suelto, quien promete un espectáculo inolvidable para sus seguidores en Colombia.