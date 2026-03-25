Colombia

Joven habría intentado lanzarse del puente de TransMilenio en la av. NQS en Bogotá

La intervención de ciudadanos que circulaban por la zona alertó a las autoridades, quienes lograron evitar el hecho

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El hecho se habría presentado en el puente de Transmilenio en la Av. NQS con calle 6 sentido Sur-Norte - crédito @PasaenBogota / X

Un joven fue rescatado por agentes de la Policía en la mañana de este miércoles 25 de marzo luego de que, según reportes difundidos en redes sociales, intentara saltar desde un puente.

El hecho se habría presentando en el puente del sistema Transmilenio situado en la avenida NQS con calle 6 en sentido sur-norte. La situación movilizó a varias personas, quienes lo convencieron de no lanzarse hasta que varios uniformados de la policía intervinieron y lo pusieron a salvo.

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Durante el procedimiento, el servicio del Transmilenio fue interrumpido por algunos minutos mientras las autoridades realizaban la intervención, para lo que una patrulla fue estacionada en el carril exclusivo. El hecho generó una rápida reacción tanto de ciudadanos como de los equipos de seguridad presentes en el área, lo que permitió evitar consecuencias mayores.

Desde la cuenta oficial en X de la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades compartieron la escena y resumieron el episodio con una frase conmovedora: “Un policía llegó, no dudó, solo actuó y lo sujetó con fuerza. La misma fuerza con la que defendemos la vida”.

En Bogotá, la rápida reacción de un agente de la Policía Metropolitana impidió que un joven cayera al vacío desde el puente de la sexta con carrera 30, un hecho que quedó registrado en video y generó un amplio debate sobre la prevención del suicidio y el valor del acompañamiento en situaciones límite - crédito @PoliciaBogota / X

El video difundido por la policía permite escuchar la voz de los patrulleros intentando contener al joven. En medio de la tensión, las palabras se repetían como un mantra: “Piense, piense en su familia, viejo. No se va a tirar. Tranquilo, todo va a estar bien”. Cada frase buscaba anclar al joven a la esperanza, recordándole la importancia de quienes lo esperan.

En redes sociales, la reacción de la ciudadanía no tardó en llegar. Una persona agradeció el gesto: “Gracias de verdad por salvar esa vida, realmente solo quien ama la vida está dispuesto a arriesgar hasta la propia”. Otros usuarios reflexionaron sobre la situación del sistema de transporte y la salud mental en la ciudad.

Durante 2025, la capital reportó 7.711 episodios de intento de suicidio, según cifras de Salud Data. De estos, 2.782 correspondieron a mujeres y 4.929 a hombres. Estas cifras reflejan una problemática que sigue presente en la sociedad y que demanda acciones de prevención y acompañamiento.

Joven habría intentado lanzarse desde
Joven habría intentado lanzarse desde puente en Transmilenio - crédito @PasaenBogota / x - Solo Emergencia Moteros / Whatsapp

Por otra parte, en cuanto como actuar frente a una persona con pensamientos suicidas, el National Institute of Mental Health sugiere cinco pasos fundamentales. El primero consiste en preguntar abiertamente si la persona piensa en el suicidio. Contrario al temor común, diversas investigaciones confirman que este diálogo no aumenta el riesgo, sino que puede dar inicio a una conversación salvadora.

El segundo paso es estar presente y escuchar sin juzgar. Reconocer el sufrimiento y animar a la persona a expresar sus emociones puede disminuir los pensamientos suicidas. El tercer paso implica reducir el acceso a medios letales, tratando de limitar los riesgos inmediatos.

La Clínica Mayo aconseja motivar a quien se encuentra en riesgo a buscar tratamiento profesional. En ocasiones, la falta de energía o motivación puede dificultar el acceso a la ayuda, por lo que se recomienda ofrecerse a acompañar a la persona a una cita médica o ayudar a buscar alternativas como grupos de apoyo o centros de crisis.

El entorno también puede facilitar el proceso realizando llamadas, revisando información sobre prestaciones de seguro o simplemente escuchando sin interrumpir. La recomendación es fomentar el diálogo, ser comprensivo y evitar juicios o frases que minimicen el dolor ajeno.

La policía de Bogotá confirmó
La policía de Bogotá confirmó el hecho y compartió un video en el que se evidencia la intervención de los agentes - crédito @PasaenBogota / x

Respetar los sentimientos de la persona es crucial. No se trata de cambiar su perspectiva de inmediato, sino de validar sus emociones y ofrecer apoyo constante. Frases como “¿Qué te hace sentir tan mal?” o “¿Cómo puedo ayudarte?” abren la puerta a una conversación empática y sincera.

En situaciones de crisis, la diferencia muchas veces la marca la cercanía y la disposición a escuchar. Como recordaron los patrulleros ese día en el puente: “Todo va a estar bien”.

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