Jhonny Rivera le cumplió el sueño a un campesino: “¡Usted también va para Bogotá!”

Jhonny Rivera decidió cumplirle el sueño de grabar en un estudio profesional a un hombre que lo sorprendió con su interpretación mientras recogía café - crédito @jhonnyrivera/Instagram

A lo largo de su carrera musical, Jhonny Rivera se caracterizó no solo por forjarse un nombre como uno de los más destacados exponentes de la música popular en Colombia gracias a Soy soltero, Matemos las ganas, Mi decisión, El intenso o Empecemos de cero, entre otros temas destacados de su repertorio; sino por su cercanía con el público.

Esta tendencia a mostrarse accesible con el público llevó a situaciones en las que a menudo las personas le piden ayuda para distintas causas, relacionadas o no con la música. En varias oportunidades el risaraldense contó a través de sus redes sociales que es recurrente que distintas personas le pidan ayuda para que les financie la grabación de un álbum, algo que no suele hacer. Pero recientemente decidió hacer una excepción a la regla, gracias a la insistencia de sus propios seguidores.

El hombre apareció en un reel del risaraldense cantando mientras cosechaba café, y cautivó con su interpretación, al punto que le pidieron que lo ayudara - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Todo inicio con una publicación que el cantante de música popular realizó días atrás mientras se encontraba en una plantación recogiendo café. En el lugar, Rivera se vio sorprendido por uno de los trabajadores, que mientras recogía los granos se puso a cantar. Demostró tener tan buenas dotes interpretativas que el cantante no dudó en afirmar, medio en broma, medio en serio, “¡Ay ese Hernán como canta! ¡Usted también va para Bogotá!”.

Las respuestas de los usuarios se dividieron entre los elogios al trabajador por sus dotes interpretativas, y los elogios al propio Jhonny, por lo que entendieron como un gesto de humildad de su parte. “El señor Hernán tiene muy buen talento, sería bueno que Jhonny lo ayude en la música”, fue unas de las decenas de comentarios que recibió la publicacion en las cuentas oficiales del cantante.

Este martes 3 de diciembre, un nuevo reel apareció en las cuentas oficiales de Rivera, y en él haciendo eco de los comentarios de los usuarios, decidió tener un gesto muy especial con don Hernán. “Bueno, ustedes dijeron ‘ah que apóyelo’ La verdad yo no sé como apoyarlo. Yo creo que cumplirle el sueño sería que él grabara un disquito”, comentó mientras se dirigía al cafetal.

Debido a la insistencia de sus seguidores, el risaraldense cumplió el sueño del hombre que se ganó los elogios de las redes sociales - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Primero, el cantante le hizo saber los buenos comentarios que recibió el primer video para luego preguntarle cuál era su sueño. Mientras reflexionaba sobre los cambios inesperados que podía dar la vida, don Hernán contó que la música fue fundamental durante toda su vida, recordando la influencia de su padre, quien solía acompañarlo tocando la guitarra. En medio de la charla, confesó que le gustaría materializar ese talento en un proyecto musical.

En ese momento Jhonny, comprendiendo las motivaciones de don Hernán, se comprometió a financiarle la grabación de un disco, algo que le sorprendió gratamente. Curiosamente, y demostrando que cumplir su sueño no implicaba dejar de lado sus responsabilidades cotidianas, la cámara captó a don Hernán mientras guardaba a su perrita en una maleta y que le acompañaba a todas partes. “Es que a mi me da pesar dejarla, yo me la tercio ahí y arranque”, comentó entre risas.

Luego de viajar en el carro del artista, llegaron al estudio de grabación, en el que don Hernán no pudo esconder la felicidad de encontrarse en ese lugar. Como consejo para tranquilizarlo, Jhonny le dijo “Relájese, puede equivocarse todas las veces que quiera, no se preocupe”. El hombre, demostrando su sencillez y sentido del humor, se dirigió a su perrita que corría por el estudio y le dijo “Ahora si le voy a comprar un collar bien bonito, enchapado y todo”.

Las reacciones de los seguidores de Jhonny fueron de cariño y admiración por don Hernán, sobre todo por el cariño que demostró hacia su mascota. “Don Hernán te amo, como es que primero empaca a su perrito”, “Solo con hacer lo que hizo con el perrito dice quien a el señor y se merece muchas cosas buenas”, “Este señor se merece todos los triunfos y éxitos de la vida”, “Lo que hace con su niña peludita dice mucho de él”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.