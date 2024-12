Revivieron polémica publicación de Hassam en la que se refería a Sandra Reyes: “Usted es de una bajeza”

El comediante fue severamente criticado por hacer un chiste sobre Sandra Reyes- crédito @sandrareyesactrizoficial/Instagram y @@oficialhassam/Instagram

El fallecimiento de la actriz Sandra Reyes causó en redes sociales todo un movimiento, en el que se le recuerda por sus papeles protagónicos en diferentes novelas, películas y obras de teatro. Una de las redes sociales que más se movió fue X, en la que cientos de usuarios compartieron el pésame por la muerte de la figura de la televisión colombiana, que se confirmó en la tarde del 1 de diciembre de 2024, a causa de un cáncer de seno que la fue deteriorando hasta su triste desenlace.

No obstante, las redes ya habían sido motivo de duros comentarios a causa del estado físico de Reyes, puesto que, a juicio de algunos, no lucía de la mejor manera en cámaras, por lo que resaltaban y criticaban su aspecto, a tal punto de politizar su apariencia. Algunas de las publicaciones que se hicieron en su momento fueron desempolvadas y, aunque en varios casos llevaron a la reflexión, en otras, en cambio, hicieron que mensajes negativos contra quienes los publicaron se activaran.

La vitalidad de la actriz se fue desvaneciendo conforme creció su enfermedad, por lo que en redes sociales la criticaron - crédito @actorjulian/IG

Este fue el caso de Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam, que en medio de la noticia que se hizo viral en todo el país, respondió a decenas de mensajes que lo criticaban por haber comparado a la actriz con el escritor y político de izquierda Gustavo Bolívar: hoy director del Departamento de Prosperidad Social (DPS)

“¿Por qué Gustavo Bolívar está apareciendo en novelas? Se supone que en campaña está prohibido”, publicó en aquel entonces Hassam. Este mensaje lo compartió con una foto de Reyes, en la que estaba actuando en la novela Rigo.

Pues este comentario fue punto de críticas contra el humorista, que también sufrió cáncer en 2019, en su caso mieloma múltiple: una afección provocada por la multiplicación incontrolable de células. Pero Gómez no se quedó callado y uno a uno, comenzó a responder.

El humorista también padeció de cáncer, y los usuarios en Instagram le recriminaron su comentario en el pasado - crédito @oficialhassam/Instagram

La defensa de Hassam a los críticos por su publicación sobre Sandra Reyes

Uno de estos comentarios, escrito por @hadapurpura1, fue: “No le conocía la faceta de (...) al Hassam. Pensar que él también sufrió de cáncer y ni con eso le alcanzó para tener empatía”. Este mensaje lo hizo en respuesta ante la publicación del humorista. De igual manera, otros comentarios se fueron sucediendo, asegurando que él no era una buena persona.

La usuaria identificada Dianita Díaz también escribió contra Hassam: “Usted está quedando por el suelo con esa forma de agredir personas en esta red. Ojalá no vaya a burlarse de Sandra Reyes hoy en su fallecimiento y ojalá reflexione sobre su ‘humor negro’ además de su forma de denigrar a los demás. Deja mucho que desear como persona con eso”. Ante esto, el humorista contestó que no era un comentario real y que el mismo se había realizado con el fin de parecer indignada.

“Yo no sé quién es sumercé, pero veo que anda muy pendiente de mí, si eso le da felicidad o la hace sentir empoderada, felicidades”, indicó Gómez en su respuesta. “Pero no sea tan rata como para usar algo que puse hace un año solo para parecer indignada. No sea oportunista, da más asco su intento de funarme que el comentario quizás tonto que hice antes de la lamentable noticia de hoy. Gente como usted da pesar”, agregó.

Los comentarios en contra del humorista no se hicieron esperar luego de la muerte de Sandra Reyes - crédito @oficialHASSAM

Otro de los comentarios en contra del humorista expresaba que él “es de una bajeza y crueldad repugnantes. El cáncer no lo hizo mejor persona”. A lo que Hassam respondió: “¿Quién dice que el cáncer mejora a la gente? Estupide”.

En su cuenta se pueden ver más comentarios en los que hacen críticas sobre la doble moral que se usa en redes sociales, pero el humorista, conocido por haber sido parte de Sábados Felices, respondió a los mismos y señaló que las personas debían “terminarse de educar”.